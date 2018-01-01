Як у Луцьку відзначать День Гідності та Свободи





Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.



Так, усі заходи відбудуься 21 листопада.



О 15.30 відбудеться панахида та покладання квітів біля пам'ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава».



О 16.00 - громадська хода від Меморіального комплексу «Вічна Слава» до Театрального майдану, а в 16.30 - покладання квітів до пам'ятного фотостенду «Героїв Небесної Сотні - Загинули за єдність України».



Охорону громадського порядку під час проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи у цей час забезпечать поліцейські.



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