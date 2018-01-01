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Як у Луцьку відзначать День Гідності та Свободи

Як у Луцьку відзначать День Гідності та Свободи
Стало відомо про деталі відзначення Дня Гідності та Свободи у Луцьку.

Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.

Так, усі заходи відбудуься 21 листопада.

О 15.30 відбудеться панахида та покладання квітів біля пам'ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава».

О 16.00 - громадська хода від Меморіального комплексу «Вічна Слава» до Театрального майдану, а в 16.30 - покладання квітів до пам'ятного фотостенду «Героїв Небесної Сотні - Загинули за єдність України».

Охорону громадського порядку під час проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи у цей час забезпечать поліцейські.

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Теги: День гідності та свобод, Луцьк, відзначення
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