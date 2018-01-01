Як у Луцьку відзначать День Гідності та Свободи
Сьогодні, 19:00
Стало відомо про деталі відзначення Дня Гідності та Свободи у Луцьку.
Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Так, усі заходи відбудуься 21 листопада.
О 15.30 відбудеться панахида та покладання квітів біля пам'ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава».
О 16.00 - громадська хода від Меморіального комплексу «Вічна Слава» до Театрального майдану, а в 16.30 - покладання квітів до пам'ятного фотостенду «Героїв Небесної Сотні - Загинули за єдність України».
Охорону громадського порядку під час проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи у цей час забезпечать поліцейські.
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Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Так, усі заходи відбудуься 21 листопада.
О 15.30 відбудеться панахида та покладання квітів біля пам'ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава».
О 16.00 - громадська хода від Меморіального комплексу «Вічна Слава» до Театрального майдану, а в 16.30 - покладання квітів до пам'ятного фотостенду «Героїв Небесної Сотні - Загинули за єдність України».
Охорону громадського порядку під час проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи у цей час забезпечать поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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