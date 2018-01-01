На Волині біля військової частини затримали людей із безпілотниками





Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає



“Сьогодні, 16 листопада, близько 12:00 поблизу військових частин Збройних Сил України, що на Волині, військовослужбовцями добового наряду були помічені безпілотні літальні апарати. В обох випадках мобільні групи військових частин вибули у ймовірний район запуску БПЛА. В ході пошукових дій затримано три особи, які здійснювали керування квадрокоптерами”, — йдеться у повідомленні.



Як зазначили у Міноборони, на місце події викликано представників Національної поліції та Служби безпеки України.



“Під час з’ясування обставин встановлено, що затримані є співробітниками правоохоронних органів, польоти БПЛА відбувалися в рамках планових антитерористичних навчань з метою перевірки надійності охорони об’єктів підвищеної небезпеки”, — зазначили у Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області затримано трьох осіб, які керували двома безпілотниками біля території однієї з військових частин.Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН “Сьогодні, 16 листопада, близько 12:00 поблизу військових частин Збройних Сил України, що на Волині, військовослужбовцями добового наряду були помічені безпілотні літальні апарати. В обох випадках мобільні групи військових частин вибули у ймовірний район запуску БПЛА. В ході пошукових дій затримано три особи, які здійснювали керування квадрокоптерами”, — йдеться у повідомленні.Як зазначили у Міноборони, на місце події викликано представників Національної поліції та Служби безпеки України.“Під час з’ясування обставин встановлено, що затримані є співробітниками правоохоронних органів, польоти БПЛА відбувалися в рамках планових антитерористичних навчань з метою перевірки надійності охорони об’єктів підвищеної небезпеки”, — зазначили у Міноборони.

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