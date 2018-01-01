Лучани не почувають себе у безпеці, - інтерактивне опитування
Сьогодні, 20:43
Під час інтерактиву, що тривав під час ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» сьогодні, 16 листопада, охочі лучани мали змогу проголосувати, чи відчувають вони себе у безпеці у місті.
Про це повідомляє Конкурент.
Під кінець телепрограми ведуча Галина Падалко озвучила результати. Виявляється серед 399 осіб, які взяли участь у інтерактиві, не відчувають себе у безпеці більшість – 344 особи.
Натомість у безпеці на вулицях Луцька почувають себе 55 осіб серед опитаних.
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Про це повідомляє Конкурент.
Під кінець телепрограми ведуча Галина Падалко озвучила результати. Виявляється серед 399 осіб, які взяли участь у інтерактиві, не відчувають себе у безпеці більшість – 344 особи.
Натомість у безпеці на вулицях Луцька почувають себе 55 осіб серед опитаних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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