Лучани не почувають себе у безпеці, - інтерактивне опитування





Про це повідомляє



Під кінець телепрограми ведуча Галина Падалко озвучила результати. Виявляється серед 399 осіб, які взяли участь у інтерактиві, не відчувають себе у безпеці більшість – 344 особи.



Натомість у безпеці на вулицях Луцька почувають себе 55 осіб серед опитаних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час інтерактиву, що тривав під час ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» сьогодні, 16 листопада, охочі лучани мали змогу проголосувати, чи відчувають вони себе у безпеці у місті.Про це повідомляє Конкурент Під кінець телепрограми ведучаозвучила результати. Виявляється серед 399 осіб, які взяли участь у інтерактиві, не відчувають себе у безпеці більшість – 344 особи.Натомість у безпеці на вулицях Луцька почувають себе 55 осіб серед опитаних.

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