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Лучани не почувають себе у безпеці, - інтерактивне опитування

Лучани не почувають себе у безпеці, - інтерактивне опитування
Під час інтерактиву, що тривав під час ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» сьогодні, 16 листопада, охочі лучани мали змогу проголосувати, чи відчувають вони себе у безпеці у місті.

Про це повідомляє Конкурент.

Під кінець телепрограми ведуча Галина Падалко озвучила результати. Виявляється серед 399 осіб, які взяли участь у інтерактиві, не відчувають себе у безпеці більшість – 344 особи.

Натомість у безпеці на вулицях Луцька почувають себе 55 осіб серед опитаних.


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Теги: Протилежний погляд
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