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Скандал із вибухом лічильників на Волині отримав продовження. ВІДЕО

Скандал із вибухом лічильників на Волині отримав продовження. ВІДЕО
Водночас на Волині виник конфлікт людей з газовиками, які проводили ремонт на газорозподільчому пункті у селищі Дубище. І саме в цей час в квартирах мешканців порозривало лічильники.

Хоча це сталося у жовтні, але історія отримала продовження, - йдеться у сюжеті Фактів. ICTV.

Людей здивували висновки експертів: лічильники вийшли з ладу через втручання в їхню роботу. Тобто тепер люди мають заплатити чималий штраф за те, чого не робили. Вони підозрюють, що газовики у такий спосіб вирішили помститися за те, що винесли проблему на всеукраїнський загал.

Нагадаємо, через високий тиск газу у квартирах в людей порозривало лічильники. Тоді газовики зняли майже 30 лічильників у двох будинках на експертизу, а мешканцям пропонували підписати акти про повірку без вказаної причини. Люди непокоїлися, аби витрати не переклали на них, хоча у «Волиньгазі» журналістам обіцяли все виправити за свій кошт.

Але висновки експертів про можливе втручання у роботу лічильників отримали мешканці двох квартир. Люди кажуть, що газовики вирішили покарати найактивніших, які винесли проблему на загал, звернувшись до журналістів.

Людей викликали на комісію, але журналістів туди не пустили. Тож активісти знімали подію на телефон. У результаті палкої дискусії газовики запевнили, що штрафувати людей не будуть.

Газовики запевняють, що штрафувати людей і не думали. Встановлять лічильники за свій рахунок. Адже решта людей - теж уже із приладами.



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Теги: лічильник, газ, вибух, Волинь, конфлікт
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