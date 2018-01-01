Дороги на четвірочку, - Стемковський про Луцьк

Владислав Стемковський розповів, яким побачив Луцьк через кілька років після від’їзду.



Про це він розповів у коментарі «



«В Луцьку я, на жаль, буваю рідко. Цьогоріч – лише вдруге. Але з того, що помітив, то мені здається, що дорожня інфраструктура покращилась. Луцьк, на відміну від багатьох інших міст, того ж Тернополя, має трохи інше планування – ширші дороги і не має перепадів висот. Це спрощує будівництво, реконструкцію доріг, облаштування розв’язок. Дороги у місті, як на мене, на четвірку. Я бачу, що замінені світлофори, зроблена розмітка», - зауважив екс-заступник луцького мера.



Також посадовець похвалив нове будівництво у місті: «Раніше будинки ззовні були однаковими, а зараз видно, що забудовники запрошують фахових архітекторів, конкурують між собою. Це видно по Набережній, будівництві на Яровиці, по тому ж «Променю».



Водночас Владислав Стемковський відзначив і проблеми.



«Є багато позитиву, хоча залишився ринок біля замку. Поки біля нього туристу не можна буде спокійно пройти навколо, говорити, що це туристична перлина, дуже складно. Хотілося б, щоб вулиця Лесі Українки була цікавіше оформлена. До перетину з Кривим Валом вона ще більш-менш, а далі ситуація гірша. Хочеться там більше публічних просторів, повинні бути вуличні меблі, мобільне озеленення, бо вулиця надзвичайно перспективна», - резюмував він.



Зауважимо, Владислав Стемковський був заступником луцького міського голови Богдана Шиби та начальником департаменту житлово-комунального господарства міськради. Наразі є заступником Тернопільського міського голови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній заступник Луцького міського голови, а нині – заступник Тернопільського міського головирозповів, яким побачив Луцьк через кілька років після від’їзду.Про це він розповів у коментарі « Першому ».«В Луцьку я, на жаль, буваю рідко. Цьогоріч – лише вдруге. Але з того, що помітив, то мені здається, що дорожня інфраструктура покращилась. Луцьк, на відміну від багатьох інших міст, того ж Тернополя, має трохи інше планування – ширші дороги і не має перепадів висот. Це спрощує будівництво, реконструкцію доріг, облаштування розв’язок. Дороги у місті, як на мене, на четвірку. Я бачу, що замінені світлофори, зроблена розмітка», - зауважив екс-заступник луцького мера.Також посадовець похвалив нове будівництво у місті: «Раніше будинки ззовні були однаковими, а зараз видно, що забудовники запрошують фахових архітекторів, конкурують між собою. Це видно по Набережній, будівництві на Яровиці, по тому ж «Променю».Водночас Владислав Стемковський відзначив і проблеми.«Є багато позитиву, хоча залишився ринок біля замку. Поки біля нього туристу не можна буде спокійно пройти навколо, говорити, що це туристична перлина, дуже складно. Хотілося б, щоб вулиця Лесі Українки була цікавіше оформлена. До перетину з Кривим Валом вона ще більш-менш, а далі ситуація гірша. Хочеться там більше публічних просторів, повинні бути вуличні меблі, мобільне озеленення, бо вулиця надзвичайно перспективна», - резюмував він.Зауважимо, Владислав Стемковський був заступником луцького міського головита начальником департаменту житлово-комунального господарства міськради. Наразі є заступником Тернопільського міського голови.

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