Фахівці назвали причини обміління Світязю. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
На центральному пляжі у селі Світязь вода істотно відійшла від берега і утворилися острівці з піску, які протяглися на декілька десятків метрів. Тож місцеві витягують із води човни, хоча ще місяць тому вони ще були у воді.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Мешканка Шацька Аліна Гаврось зізналася: не пам’ятає, аби вода у Світязі так відступала.
Чому озеро так обміліло, фахівці називають кілька версій.
Інспектор Держекоінспекції Олександр Ткачук зазначив: «Найперше питання полягає у Хотиславському кар’єрі. Його розробка впливає на ситуацію на Світязі. А другий фактор – це погодні умови. У нашому районі осінь була дуже суха, без дощів, літо було сухе».
ЧИТАТИ ЩЕ: Вчені стверджують, що обміління Світязю – не критичне
«Бачимо невтішну картину, зменшився рівень води. Хотілося б сказати, що це пов’язано насамперед зі змінами кліматичних умов. Весна переходить в літо різко, літо – в осінь, і воно довше за тривалістю, тобто випаровування води збільшується. Недостатня кількість опадів створює таку ситуацію, що міліють озера», - додав старший науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук.
За даними начальника Волинського обласного управління водного господарства Ростислава Кравчука, тенденцію до обміління волинських водойм спостерігають із 2014 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Мешканка Шацька Аліна Гаврось зізналася: не пам’ятає, аби вода у Світязі так відступала.
Чому озеро так обміліло, фахівці називають кілька версій.
Інспектор Держекоінспекції Олександр Ткачук зазначив: «Найперше питання полягає у Хотиславському кар’єрі. Його розробка впливає на ситуацію на Світязі. А другий фактор – це погодні умови. У нашому районі осінь була дуже суха, без дощів, літо було сухе».
ЧИТАТИ ЩЕ: Вчені стверджують, що обміління Світязю – не критичне
«Бачимо невтішну картину, зменшився рівень води. Хотілося б сказати, що це пов’язано насамперед зі змінами кліматичних умов. Весна переходить в літо різко, літо – в осінь, і воно довше за тривалістю, тобто випаровування води збільшується. Недостатня кількість опадів створює таку ситуацію, що міліють озера», - додав старший науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук.
За даними начальника Волинського обласного управління водного господарства Ростислава Кравчука, тенденцію до обміління волинських водойм спостерігають із 2014 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Фахівці назвали причини обміління Світязю. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Дороги на четвірочку, - Стемковський про Луцьк
Сьогодні, 21:32
Лучани не почувають себе у безпеці, - інтерактивне опитування
Сьогодні, 20:43
Що відбудеться у «Промені» до Дня студента*
Сьогодні, 20:26
Медіа