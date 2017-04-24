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Фахівці назвали причини обміління Світязю. ВІДЕО

Фахівці назвали причини обміління Світязю. ВІДЕО
На центральному пляжі у селі Світязь вода істотно відійшла від берега і утворилися острівці з піску, які протяглися на декілька десятків метрів. Тож місцеві витягують із води човни, хоча ще місяць тому вони ще були у воді.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Мешканка Шацька Аліна Гаврось зізналася: не пам’ятає, аби вода у Світязі так відступала.

Чому озеро так обміліло, фахівці називають кілька версій.

Інспектор Держекоінспекції Олександр Ткачук зазначив: «Найперше питання полягає у Хотиславському кар’єрі. Його розробка впливає на ситуацію на Світязі. А другий фактор – це погодні умови. У нашому районі осінь була дуже суха, без дощів, літо було сухе».

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«Бачимо невтішну картину, зменшився рівень води. Хотілося б сказати, що це пов’язано насамперед зі змінами кліматичних умов. Весна переходить в літо різко, літо – в осінь, і воно довше за тривалістю, тобто випаровування води збільшується. Недостатня кількість опадів створює таку ситуацію, що міліють озера», - додав старший науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук.

За даними начальника Волинського обласного управління водного господарства Ростислава Кравчука, тенденцію до обміління волинських водойм спостерігають із 2014 року.



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Теги: Світязь, обміління, екологія
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