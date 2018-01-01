Маленькі волиняни плетуть маскувальні сітки для армії





Про це повідомляє



З ініціативи громадського руху «Мистецький форпост» та комунального закладу «Рожищенський будинок дитячої творчості» організовують акцію «Патріотів юних рученята – захистити хочуть тата» з плетіння маскувальних сіток для військових ЗСУ.



Маскувальні сітки захищають українських військових та техніку від ворожих безпілотників.



Усі охочі ( шкільні, студентські колективи, громадські організації та інші ) можуть долучитися до благородної справи і отримати основу, необхідну для плетіння маскувальних сіток.



Акція відбувається за підтримки Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів та громадської організації «Військові капелани Волині».



Контактна особа Віталій Шевченко (тел (093) 216 73 33, (068) 613 63 58)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі розпочалась благодійна акція «Патріотів юних рученята – захистити хочуть тата».Про це повідомляє Район.in.ua З ініціативи громадського руху «Мистецький форпост» та комунального закладу «Рожищенський будинок дитячої творчості» організовують акцію «Патріотів юних рученята – захистити хочуть тата» з плетіння маскувальних сіток для військових ЗСУ.Маскувальні сітки захищають українських військових та техніку від ворожих безпілотників.Усі охочі ( шкільні, студентські колективи, громадські організації та інші ) можуть долучитися до благородної справи і отримати основу, необхідну для плетіння маскувальних сіток.Акція відбувається за підтримки Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів та громадської організації «Військові капелани Волині».Контактна особа(тел (093) 216 73 33, (068) 613 63 58)

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