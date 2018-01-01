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Маленькі волиняни плетуть маскувальні сітки для армії

Маленькі волиняни плетуть маскувальні сітки для армії
У Рожищі розпочалась благодійна акція «Патріотів юних рученята – захистити хочуть тата».

Про це повідомляє Район.in.ua.

З ініціативи громадського руху «Мистецький форпост» та комунального закладу «Рожищенський будинок дитячої творчості» організовують акцію «Патріотів юних рученята – захистити хочуть тата» з плетіння маскувальних сіток для військових ЗСУ.

Маскувальні сітки захищають українських військових та техніку від ворожих безпілотників.

Усі охочі ( шкільні, студентські колективи, громадські організації та інші ) можуть долучитися до благородної справи і отримати основу, необхідну для плетіння маскувальних сіток.

Акція відбувається за підтримки Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів та громадської організації «Військові капелани Волині».

Контактна особа Віталій Шевченко (тел (093) 216 73 33, (068) 613 63 58)


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Теги: допомога, АТО
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