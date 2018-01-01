У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
Сьогодні, 22:41
У Луцьку сьогодні, 16 листопада, відкрили виставку з міжнародного пленеру іконопису «Замлиння».
Про це у соціальній мережі Facebook написав фотограф Олег Бурлака.
Чоловік опублікував світлини із мистецького заходу.
«Виставка робіт з міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва «Замлиння», відбулася сьогодні в #Volartcomua вул. Лесі Українки 24/а», йдеться в його дописі.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав фотограф Олег Бурлака.
Чоловік опублікував світлини із мистецького заходу.
«Виставка робіт з міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва «Замлиння», відбулася сьогодні в #Volartcomua вул. Лесі Українки 24/а», йдеться в його дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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