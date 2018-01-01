У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО





Про це у соціальній мережі Facebook написав фотограф Олег Бурлака.



Чоловік опублікував світлини із мистецького заходу.



«Виставка робіт з міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва «Замлиння», відбулася сьогодні в #Volartcomua вул. Лесі Українки 24/а», йдеться в його дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 16 листопада, відкрили виставку з міжнародного пленеру іконопису «Замлиння».Про це у соціальній мережі Facebook написав фотографЧоловік опублікував світлини із мистецького заходу.«Виставка робіт з міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва «Замлиння», відбулася сьогодні в #Volartcomua вул. Лесі Українки 24/а», йдеться в його дописі.

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