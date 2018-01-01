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У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО

У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку сьогодні, 16 листопада, відкрили виставку з міжнародного пленеру іконопису «Замлиння».

Про це у соціальній мережі Facebook написав фотограф Олег Бурлака.

Чоловік опублікував світлини із мистецького заходу.

«Виставка робіт з міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва «Замлиння», відбулася сьогодні в #Volartcomua вул. Лесі Українки 24/а», йдеться в його дописі.

У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО
У Луцьку – виставка іконопису «Замлиння». ФОТО

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Теги: виставка, Луцьк
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