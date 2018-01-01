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17 листопада на Волині: гортаючи календар

17 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження 17 листопада святкують луцький бізнесмен Роман Хорзов (на фото) та журналістка Вікторія Семенюк-Денисюк.

Також особисте свято в громадської активістки Ніни Пахомюк та відеооператора Юрія Фетисова.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає ювілярів й іменинників цього дня, а також усіх студентів, бажає міцного здоров’я, кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів.

Щорічно 17 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день студентів.

Цього дня на Волині народилася фотограф і краєзнавець, автор багатьох історико-краєзнавчих праць Ірина Левчанівська (17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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