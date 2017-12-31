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«Культурна столиця» залишається з носом, - митець порівняла Львів і Луцьк

«Культурна столиця» залишається з носом, - митець порівняла Львів і Луцьк
Якщо у Луцьку відкрили величезний центр сучасного мистецтва, то Львів «залишився з носом».

Про це заявила митець Роксолана Мицько, - передає Радіо Свобода.

Вона розкритикувала ситуацію із розбудовою мистецьких майданчиків у столиці Галичини.

«Ні місто, ні бізнес не створюють майданчиків для розвитку мистецтва. Ми бачимо, що у Луцьку відкрився величезний центр сучасного мистецтва, а Львів, як «культурна столиця», залишається з носом. Львів перебуває у стані стагнації. Галерея у «Дзизі» не буде вже така, як була.

«Дзиґа» – єдиний некомерційний артцентр, стає музеєм, а Палац мистецтв нині – це базар, закриті виставки спілки художників. Ми хочемо привернути увагу влади і бізнесу до культурної деградації суспільства», – розповіла митець Роксолана Мицько.

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Теги: мистецтво, Луцьк
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