«Культурна столиця» залишається з носом, - митець порівняла Львів і Луцьк
Сьогодні, 00:39
Якщо у Луцьку відкрили величезний центр сучасного мистецтва, то Львів «залишився з носом».
Про це заявила митець Роксолана Мицько, - передає Радіо Свобода.
Вона розкритикувала ситуацію із розбудовою мистецьких майданчиків у столиці Галичини.
«Ні місто, ні бізнес не створюють майданчиків для розвитку мистецтва. Ми бачимо, що у Луцьку відкрився величезний центр сучасного мистецтва, а Львів, як «культурна столиця», залишається з носом. Львів перебуває у стані стагнації. Галерея у «Дзизі» не буде вже така, як була.
«Дзиґа» – єдиний некомерційний артцентр, стає музеєм, а Палац мистецтв нині – це базар, закриті виставки спілки художників. Ми хочемо привернути увагу влади і бізнесу до культурної деградації суспільства», – розповіла митець Роксолана Мицько.
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Про це заявила митець Роксолана Мицько, - передає Радіо Свобода.
Вона розкритикувала ситуацію із розбудовою мистецьких майданчиків у столиці Галичини.
«Ні місто, ні бізнес не створюють майданчиків для розвитку мистецтва. Ми бачимо, що у Луцьку відкрився величезний центр сучасного мистецтва, а Львів, як «культурна столиця», залишається з носом. Львів перебуває у стані стагнації. Галерея у «Дзизі» не буде вже така, як була.
«Дзиґа» – єдиний некомерційний артцентр, стає музеєм, а Палац мистецтв нині – це базар, закриті виставки спілки художників. Ми хочемо привернути увагу влади і бізнесу до культурної деградації суспільства», – розповіла митець Роксолана Мицько.
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