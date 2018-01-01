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Хочуть демонтувати незаконну рекламу в Луцьку

Хочуть демонтувати незаконну рекламу в Луцьку
У Луцьку демонтують рекламні конструкції, які розташовані без відповідних дозволів.

Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцької міськради, - пише Конкурент.

Задля благоустрою міста виконком хоче зобов'язати власників засобів зовнішньої реклами провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.

У документі зазначається, що, у разі невиконання власниками зовнішньої реклами цього рішення упродовж 14 днів, роботи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених незаконно, покладаються на комунальне підприємство «Луцькреклама».

При цьому оплатити демонтаж доведеться власникам рекламних конструкцій.

Перелік засобів зовнішньої реклами, що підлягають демонтажу

Хочуть демонтувати незаконну рекламу в Луцьку
Хочуть демонтувати незаконну рекламу в Луцьку

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Теги: демонтаж, Луцьк
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