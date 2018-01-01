Хочуть демонтувати незаконну рекламу в Луцьку
Сьогодні, 23:15
У Луцьку демонтують рекламні конструкції, які розташовані без відповідних дозволів.
Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцької міськради, - пише Конкурент.
Задля благоустрою міста виконком хоче зобов'язати власників засобів зовнішньої реклами провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.
У документі зазначається, що, у разі невиконання власниками зовнішньої реклами цього рішення упродовж 14 днів, роботи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених незаконно, покладаються на комунальне підприємство «Луцькреклама».
При цьому оплатити демонтаж доведеться власникам рекламних конструкцій.
Перелік засобів зовнішньої реклами, що підлягають демонтажу
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Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцької міськради, - пише Конкурент.
Задля благоустрою міста виконком хоче зобов'язати власників засобів зовнішньої реклами провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.
У документі зазначається, що, у разі невиконання власниками зовнішньої реклами цього рішення упродовж 14 днів, роботи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених незаконно, покладаються на комунальне підприємство «Луцькреклама».
При цьому оплатити демонтаж доведеться власникам рекламних конструкцій.
Перелік засобів зовнішньої реклами, що підлягають демонтажу
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