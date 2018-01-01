Хочуть демонтувати незаконну рекламу в Луцьку





Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцької міськради, - пише



Задля благоустрою міста виконком хоче зобов'язати власників засобів зовнішньої реклами провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.



У документі зазначається, що, у разі невиконання власниками зовнішньої реклами цього рішення упродовж 14 днів, роботи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених незаконно, покладаються на комунальне підприємство «Луцькреклама».



При цьому оплатити демонтаж доведеться власникам рекламних конструкцій.



Перелік засобів зовнішньої реклами, що підлягають демонтажу





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку демонтують рекламні конструкції, які розташовані без відповідних дозволів.Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцької міськради, - пише Конкурент Задля благоустрою міста виконком хоче зобов'язати власників засобів зовнішньої реклами провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.У документі зазначається, що, у разі невиконання власниками зовнішньої реклами цього рішення упродовж 14 днів, роботи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених незаконно, покладаються на комунальне підприємство «Луцькреклама».При цьому оплатити демонтаж доведеться власникам рекламних конструкцій.Перелік засобів зовнішньої реклами, що підлягають демонтажу

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