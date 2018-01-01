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Збірна України програла словакам

Збірна України програла словакам
У виїзному матчі п’ятого туру Ліги Націй збірна України із футболу програла словацькій команді.

Про це йдеться в онлайн-репортажі видання Футбол.

Словаки відкрили рахунок вже на 6 хвилині – відзначився Руснак. На 26 хвилині Куцка подвоїв рахунок.

Єдиний гол українців у цьому матчі на 47 хвилині забив Коноплянка.

Але після цього словаки ще двічі вражали ворота збірної України – на 53 хвилині (Зрелак) і 61 хвилині (Мак).

У підсумку – 4:1 на користь збірної Словаччини.

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Теги: футбол
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