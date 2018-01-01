Збірна України програла словакам





Про це йдеться в онлайн-репортажі видання



Словаки відкрили рахунок вже на 6 хвилині – відзначився Руснак. На 26 хвилині Куцка подвоїв рахунок.



Єдиний гол українців у цьому матчі на 47 хвилині забив Коноплянка.



Але після цього словаки ще двічі вражали ворота збірної України – на 53 хвилині (Зрелак) і 61 хвилині (Мак).



У підсумку – 4:1 на користь збірної Словаччини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У виїзному матчі п’ятого туру Ліги Націй збірна України із футболу програла словацькій команді.Про це йдеться в онлайн-репортажі видання Футбол Словаки відкрили рахунок вже на 6 хвилині – відзначився. На 26 хвилиніподвоїв рахунок.Єдиний гол українців у цьому матчі на 47 хвилині забивАле після цього словаки ще двічі вражали ворота збірної України – на 53 хвилині () і 61 хвилині ().У підсумку – 4:1 на користь збірної Словаччини.

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