Збірна України програла словакам
16 листопад, 23:38
У виїзному матчі п’ятого туру Ліги Націй збірна України із футболу програла словацькій команді.
Про це йдеться в онлайн-репортажі видання Футбол.
Словаки відкрили рахунок вже на 6 хвилині – відзначився Руснак. На 26 хвилині Куцка подвоїв рахунок.
Єдиний гол українців у цьому матчі на 47 хвилині забив Коноплянка.
Але після цього словаки ще двічі вражали ворота збірної України – на 53 хвилині (Зрелак) і 61 хвилині (Мак).
У підсумку – 4:1 на користь збірної Словаччини.
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Про це йдеться в онлайн-репортажі видання Футбол.
Словаки відкрили рахунок вже на 6 хвилині – відзначився Руснак. На 26 хвилині Куцка подвоїв рахунок.
Єдиний гол українців у цьому матчі на 47 хвилині забив Коноплянка.
Але після цього словаки ще двічі вражали ворота збірної України – на 53 хвилині (Зрелак) і 61 хвилині (Мак).
У підсумку – 4:1 на користь збірної Словаччини.
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