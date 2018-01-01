Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО





Про це пише



Фото занедбаного стану інтер’єру будівлі оприлюднила у Facebook волинянка Юлія Музика. «Приміщення архітектурної візитівки Маневич – залізничного вокзалу. Від побаченого серце крається», – написала вона.



І пояснила: очевидно, раніше зі стелі і стін текла вода. Сьогодні там сухо, але розводи на стінах і пліснява.



Фото зроблені у п’ятницю, 16 листопада.







Довідково:



Будівлю Маневицького вокзалу відкрили у 1905 році. Має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будівля вокзалу є дещо подібною до вокзалів на станціях Буча, Малин, Чоповичі та Олевськ цієї ж залізниці Київ-Ковель.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стіни залізничного вокзалу у Маневичах на Волині роз’їдає грибок.Про це пише Перший Фото занедбаного стану інтер’єру будівлі оприлюднила у Facebook волинянка. «Приміщення архітектурної візитівки Маневич – залізничного вокзалу. Від побаченого серце крається», – написала вона.І пояснила: очевидно, раніше зі стелі і стін текла вода. Сьогодні там сухо, але розводи на стінах і пліснява.Фото зроблені у п’ятницю, 16 листопада.Будівлю Маневицького вокзалу відкрили у 1905 році. Має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будівля вокзалу є дещо подібною до вокзалів на станціях Буча, Малин, Чоповичі та Олевськ цієї ж залізниці Київ-Ковель.

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