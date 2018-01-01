Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:05
Стіни залізничного вокзалу у Маневичах на Волині роз’їдає грибок.
Про це пише Перший.
Фото занедбаного стану інтер’єру будівлі оприлюднила у Facebook волинянка Юлія Музика. «Приміщення архітектурної візитівки Маневич – залізничного вокзалу. Від побаченого серце крається», – написала вона.
І пояснила: очевидно, раніше зі стелі і стін текла вода. Сьогодні там сухо, але розводи на стінах і пліснява.
Фото зроблені у п’ятницю, 16 листопада.
Довідково:
Будівлю Маневицького вокзалу відкрили у 1905 році. Має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будівля вокзалу є дещо подібною до вокзалів на станціях Буча, Малин, Чоповичі та Олевськ цієї ж залізниці Київ-Ковель.
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Про це пише Перший.
Фото занедбаного стану інтер’єру будівлі оприлюднила у Facebook волинянка Юлія Музика. «Приміщення архітектурної візитівки Маневич – залізничного вокзалу. Від побаченого серце крається», – написала вона.
І пояснила: очевидно, раніше зі стелі і стін текла вода. Сьогодні там сухо, але розводи на стінах і пліснява.
Фото зроблені у п’ятницю, 16 листопада.
Довідково:
Будівлю Маневицького вокзалу відкрили у 1905 році. Має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будівля вокзалу є дещо подібною до вокзалів на станціях Буча, Малин, Чоповичі та Олевськ цієї ж залізниці Київ-Ковель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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