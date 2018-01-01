вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО

Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Стіни залізничного вокзалу у Маневичах на Волині роз’їдає грибок.

Про це пише Перший.

Фото занедбаного стану інтер’єру будівлі оприлюднила у Facebook волинянка Юлія Музика. «Приміщення архітектурної візитівки Маневич – залізничного вокзалу. Від побаченого серце крається», – написала вона.

І пояснила: очевидно, раніше зі стелі і стін текла вода. Сьогодні там сухо, але розводи на стінах і пліснява.

Фото зроблені у п’ятницю, 16 листопада.

Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО


Довідково:

Будівлю Маневицького вокзалу відкрили у 1905 році. Має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будівля вокзалу є дещо подібною до вокзалів на станціях Буча, Малин, Чоповичі та Олевськ цієї ж залізниці Київ-Ковель.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вокзал, Маневичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:05
У Луцьку перед іконою із мощами святої молилися у коридорі
Сьогодні, 07:00
Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині
Сьогодні, 05:43
Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги
Сьогодні, 04:31
Софію Київську «пофарбували» у фіолетовий колір. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
Схожі новини
На Волині судитимуть власника незаконної заправки На Волині судитимуть власника незаконної заправки
16 листопад, 19:35
У лучанина вкрали кросівки і сигарети на вокзалі у Львові У лучанина вкрали кросівки і сигарети на вокзалі у Львові
15 листопад, 09:30
На львівському вокзалі «обчистили» волинянина На львівському вокзалі «обчистили» волинянина
15 листопад, 09:26
Посеред київського вокзалу помер чоловік Посеред київського вокзалу помер чоловік
13 листопад, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО
16 листопад, 18:00
 1
Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:05
 0
У Луцьку перед іконою із мощами святої молилися у коридорі
Сьогодні, 07:00
 0
Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині
Сьогодні, 05:43
 0
Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги
Сьогодні, 04:31
 0
Медіа
відео
1/8