вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку перед іконою із мощами святої молилися у коридорі

У Луцьку перед іконою із мощами святої молилися у коридорі
У Волинській обласній інфекційній лікарні відслужили молебень із акафістами перед іконою Святої великомучениці Варвари із частинкою мощей.

Молебень відбувся у коридорі медзакладу, оскільки в лікарні триває ремонт, - повідомляє Твій портал.

Богомілля лікарняними закладами Луцька організувала Капеланська служба єпархії. Медики, пацієнти та усі бажаючі мали змогу помолитися перед іконою Святої великомучениці Варвари із частинкою мощей. Цей образ привезли до Луцька із Феодосіївського монастиря, що у Києві.

У Луцьку перед іконою із мощами святої молилися у коридорі


Відомо, що паломництво розпочалося 6 листопада о 10:00 у у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона обласної клінічної лікарні. Відправу очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Надалі ще служитимуть молебень із акафістами 19 листопада о 10:00 у Волинській обласній клінічній лікарні № 2 (Боголюби).

На жаль не збереглося точних відомостей про місце та час народження Святої Варвари. Проте відомо, що батько Варвари зачинив її, аби ніхто не бачив краси доньки. Вихованням великомучениці займалися служниці, серед яких були християнки. Тому Варвара таємно прийняла християнство. Коли про це дізнався батько, він власноруч відтяв мечем доньці голову.

Після смерті побожний чоловік Валентин поховав тіло дівчини. Проте з часом біля могили почали ставалися різні чудеса: хворі одужували, а паломники отримували допомогу та втіху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: молитва, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
У Луцьку перед іконою із мощами святої молилися у коридорі
Сьогодні, 07:00
Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині
Сьогодні, 05:43
Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги
Сьогодні, 04:31
Софію Київську «пофарбували» у фіолетовий колір. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
Налив бензин у рот: чоловік підпалив власну дружину
Сьогодні, 02:15
Схожі новини
У Луцьку молитвою вшанували загиблих журналістів. ФОТО У Луцьку молитвою вшанували загиблих журналістів. ФОТО
15 вересень, 17:15
У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів
14 вересень, 23:14
Як на Чистий Четвер молилися луцькі греко-католики Як на Чистий Четвер молилися луцькі греко-католики
06 квітень, 00:12
Небайдужі молилися за розстріляних в’язнів Луцької тюрми Небайдужі молилися за розстріляних в’язнів Луцької тюрми
11 жовтень, 2017, 22:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО
16 листопад, 18:00
 1
У Луцьку перед іконою із мощами святої молилися у коридорі
Сьогодні, 07:00
 0
Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині
Сьогодні, 05:43
 0
Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги
Сьогодні, 04:31
 0
Софію Київську «пофарбували» у фіолетовий колір. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
 0
Медіа
відео
1/8