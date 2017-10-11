У Луцьку перед іконою із мощами святої молилися у коридорі





Молебень відбувся у коридорі медзакладу, оскільки в лікарні триває ремонт, - повідомляє



Богомілля лікарняними закладами Луцька організувала Капеланська служба єпархії. Медики, пацієнти та усі бажаючі мали змогу помолитися перед іконою Святої великомучениці Варвари із частинкою мощей. Цей образ привезли до Луцька із Феодосіївського монастиря, що у Києві.







Відомо, що паломництво розпочалося 6 листопада о 10:00 у у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона обласної клінічної лікарні. Відправу очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Надалі ще служитимуть молебень із акафістами 19 листопада о 10:00 у Волинській обласній клінічній лікарні № 2 (Боголюби).



На жаль не збереглося точних відомостей про місце та час народження Святої Варвари. Проте відомо, що батько Варвари зачинив її, аби ніхто не бачив краси доньки. Вихованням великомучениці займалися служниці, серед яких були християнки. Тому Варвара таємно прийняла християнство. Коли про це дізнався батько, він власноруч відтяв мечем доньці голову.



Після смерті побожний чоловік Валентин поховав тіло дівчини. Проте з часом біля могили почали ставалися різні чудеса: хворі одужували, а паломники отримували допомогу та втіху.



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