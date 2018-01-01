Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині
Сьогодні, 05:43
Під час пожежі житлового будинку в селі Щитинь на Волині виявили обгоріле тіло його власниці – 88-річної жінки.
Про це пише Район. Любешів.
Загибла бабуся мешкала в хаті сама.
Як повідомив виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Любешівського відділенняї поліції ГУНП Сергій Матюк, причина смерті жінки наразі - невідома. Триває судово-медична експертиза, результати якої будуть через місяць-півтора.
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Про це пише Район. Любешів.
Загибла бабуся мешкала в хаті сама.
Як повідомив виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Любешівського відділенняї поліції ГУНП Сергій Матюк, причина смерті жінки наразі - невідома. Триває судово-медична експертиза, результати якої будуть через місяць-півтора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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