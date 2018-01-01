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Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині

Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині
Під час пожежі житлового будинку в селі Щитинь на Волині виявили обгоріле тіло його власниці – 88-річної жінки.

Про це пише Район. Любешів.

Загибла бабуся мешкала в хаті сама.

Як повідомив виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Любешівського відділенняї поліції ГУНП Сергій Матюк, причина смерті жінки наразі - невідома. Триває судово-медична експертиза, результати якої будуть через місяць-півтора.

Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині

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Теги: смерть, Волинь
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