Поліція встановлює причину смерті самотньої бабусі на Волині

виявили обгоріле тіло його власниці – 88-річної жінки.



Про це пише



Загибла бабуся мешкала в хаті сама.



Як повідомив виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Любешівського відділенняї поліції ГУНП Сергій Матюк, причина смерті жінки наразі - невідома. Триває судово-медична експертиза, результати якої будуть через місяць-півтора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час пожежі житлового будинку в селі Щитинь на Волинійого власниці – 88-річної жінки.Про це пише Район. Любешів Загибла бабуся мешкала в хаті сама.Як повідомив виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Любешівського відділенняї поліції ГУНП, причина смерті жінки наразі - невідома. Триває судово-медична експертиза, результати якої будуть через місяць-півтора.

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