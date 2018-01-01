вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги

Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги
На виконанні в територіальних органах ДВС Головного територіального управління юстиції перебуває 114 виконавчих документів на понад 2,8 мільйона гривень заборгованої платні.

Про це пише Волинь-нова.

Протягом жовтня 2018 року державні виконавці області повернули 357,032 тисячі гривень. Всього з початку року на користь працівників з підприємств-боржників стягнуто понад 1,867 мільйона гривень заробітку та інших виплат.

Найбільші боржники, щодо яких виконуються рішення у відділі примусового виконання рішень: ДП «Волиньвугілля» – 1,489 мільйона гривень, ДП «Шахта №1 Нововолинська» – 400 тисяч гривень, ВАТ «Волиньрибгосп» – 439 тисяч гривень, ДП «Луцький КХП №2» – 272 тисячі гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги
Сьогодні, 04:31
Софію Київську «пофарбували» у фіолетовий колір. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
Налив бензин у рот: чоловік підпалив власну дружину
Сьогодні, 02:15
«Культурна столиця» залишається з носом, - митець порівняла Львів і Луцьк
Сьогодні, 00:39
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Савченко пропонує спрямувати бюджетні залишки на зарплати освітян і медиків Савченко пропонує спрямувати бюджетні залишки на зарплати освітян і медиків
23 жовтень, 19:15
У ще одному місті на Волині бракує грошей на зарплату лікарям і вчителям У ще одному місті на Волині бракує грошей на зарплату лікарям і вчителям
26 вересень, 00:58
До нововолинської шахти №9 приїхали «люди в чорному». ВІДЕО До нововолинської шахти №9 приїхали «люди в чорному». ВІДЕО
10 вересень, 09:13
З двох волинських підприємств стягнули заборгованості із зарплати З двох волинських підприємств стягнули заборгованості із зарплати
28 серпень, 17:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги
Сьогодні, 04:31
 0
Софію Київську «пофарбували» у фіолетовий колір. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
 0
Налив бензин у рот: чоловік підпалив власну дружину
Сьогодні, 02:15
 0
«Культурна столиця» залишається з носом, - митець порівняла Львів і Луцьк
Сьогодні, 00:39
 0
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8