Назвали волинські фірми, з яких примусово стягують зарплатні борги





Про це пише



Протягом жовтня 2018 року державні виконавці області повернули 357,032 тисячі гривень. Всього з початку року на користь працівників з підприємств-боржників стягнуто понад 1,867 мільйона гривень заробітку та інших виплат.



Найбільші боржники, щодо яких виконуються рішення у відділі примусового виконання рішень: ДП «Волиньвугілля» – 1,489 мільйона гривень, ДП «Шахта №1 Нововолинська» – 400 тисяч гривень, ВАТ «Волиньрибгосп» – 439 тисяч гривень, ДП «Луцький КХП №2» – 272 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виконанні в територіальних органах ДВС Головного територіального управління юстиції перебуває 114 виконавчих документів на понад 2,8 мільйона гривень заборгованої платні.Про це пише Волинь-нова Протягом жовтня 2018 року державні виконавці області повернули 357,032 тисячі гривень. Всього з початку року на користь працівників з підприємств-боржників стягнуто понад 1,867 мільйона гривень заробітку та інших виплат.Найбільші боржники, щодо яких виконуються рішення у відділі примусового виконання рішень: ДП «Волиньвугілля» – 1,489 мільйона гривень, ДП «Шахта №1 Нововолинська» – 400 тисяч гривень, ВАТ «Волиньрибгосп» – 439 тисяч гривень, ДП «Луцький КХП №2» – 272 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію