Налив бензин у рот: чоловік підпалив власну дружину





Тіло жінки обгоріло на 70%, більше половини ран дуже глибокі. Вона знаходиться у важкому стані, - повідомляють



Сталося все на тлі конфлікту, чоловік прийшов додому п’яним, що викликало невдоволення з боку дружини. Щоб їй помститися він заманив її у сарай, закрив за нею двері і почав обливати бензином.



«Він впустив її першу, щоб вона зайшла, потім закрив двері, і потім облив її бензином, і у рот їй налив бензин», – розповіла сестра постраждалої.



Одяг на ній був з легких тканин, які швидко загорілися і згоріли. Жінка вибігла на вулицю і кинулася у сусідній двір, де її і загасили за допомогою відра води.



Зараз чоловік перебуває під вартою, правоохоронці порушили справу за статтею умисне вбивство. Однак він сам своєї провини не визнає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кіровоградській області 40-річний чоловік облив свою дружину бензином і підпалив.Тіло жінки обгоріло на 70%, більше половини ран дуже глибокі. Вона знаходиться у важкому стані, - повідомляють Факти ICTV Сталося все на тлі конфлікту, чоловік прийшов додому п’яним, що викликало невдоволення з боку дружини. Щоб їй помститися він заманив її у сарай, закрив за нею двері і почав обливати бензином.«Він впустив її першу, щоб вона зайшла, потім закрив двері, і потім облив її бензином, і у рот їй налив бензин», – розповіла сестра постраждалої.Одяг на ній був з легких тканин, які швидко загорілися і згоріли. Жінка вибігла на вулицю і кинулася у сусідній двір, де її і загасили за допомогою відра води.Зараз чоловік перебуває під вартою, правоохоронці порушили справу за статтею умисне вбивство. Однак він сам своєї провини не визнає.

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