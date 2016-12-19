Софію Київську «пофарбували» у фіолетовий колір. ВІДЕО





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На майдані перед Собором зібралися родини зі своїми дітьми, щоби поділитися історіями та привернути увагу до потреб і проблем передчасно народжених немовлят. За статистикою, кожна десята дитина у світі народжується раніше строку, а в Україні – кожна 15.



Міжнародний день ранніх пташок у світі відзначають 17 листопада. Бузковим кольором забарвлюють архітектурні споруди, пам'ятки, а люди одягають елементи одягу фіолетового кольору.



«Наше завдання сьогодні – звернути увагу на цю проблему, розповісти про основні упередження, що кожна передчасно народжена – це дитина, яка стикається з проблемами здоров'я – це теж неправда», – розповіла директор Української біржі благодійності Ірина Гуцал.



Учасниця акції Олена Васильченко поділилася своїм досвідом виховання передчасно народженої дитини.



«Народилася вона на 34-му тижні. Дуже важкий стан, був набряк мозку, вона не дихала, її реанімували. Постійно їздили на обстеження і до рочку ми були вже здорові, наздогнали своїх однолітків і зараз вона, можна сказати, навіть крутіша своїх однолітків. Вона рекордсменка, багато займається спортом, плаванням, воркаут», – розповіла учасниця акції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці до Дня передчасно народжених дітей підсвітили фіолетовим кольором Софію Київську.Про це повідомляє 5 канал На майдані перед Собором зібралися родини зі своїми дітьми, щоби поділитися історіями та привернути увагу до потреб і проблем передчасно народжених немовлят. За статистикою, кожна десята дитина у світі народжується раніше строку, а в Україні – кожна 15.Міжнародний день ранніх пташок у світі відзначають 17 листопада. Бузковим кольором забарвлюють архітектурні споруди, пам'ятки, а люди одягають елементи одягу фіолетового кольору.«Наше завдання сьогодні – звернути увагу на цю проблему, розповісти про основні упередження, що кожна передчасно народжена – це дитина, яка стикається з проблемами здоров'я – це теж неправда», – розповіла директор Української біржі благодійностіУчасниця акціїподілилася своїм досвідом виховання передчасно народженої дитини.«Народилася вона на 34-му тижні. Дуже важкий стан, був набряк мозку, вона не дихала, її реанімували. Постійно їздили на обстеження і до рочку ми були вже здорові, наздогнали своїх однолітків і зараз вона, можна сказати, навіть крутіша своїх однолітків. Вона рекордсменка, багато займається спортом, плаванням, воркаут», – розповіла учасниця акції.

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