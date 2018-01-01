У луцькому «Промені» відкрили караоке.ФОТО
Сьогодні, 09:04
У розважальному центрі «Промінь» ще одна локація – у «George's Club» відкрили караоке-ресторан.
Вечірку у честь офіційного відкриття відгуляли у п’ятницю, 17 листопада.
Як розповів директор клубу «GEORGE'S CLUB» Юрій Король, караоке розраховане на 100 людей. Великий акцент зробили на тому, аби гостям було комфортно святкувати дні народження, корпоративи та інші свята. Проте окрім цього тут щодня чекають охочих розслабитися та поспівати улюблених пісень.
Працюватиме заклад з 18:00 до 6:00, однак офіційна програма з ведучим розпочинатиметься о 22:00.
Керівник готельно-ресторанного напрямку «Променя» Оксана Руднік зазначила, що проект створення караоке «народився» швидко, оскільки самі гості розважального центру неодноразово про це просили.
«Більше року тому ми відкрили розважальний центр «Промінь» і прийняли рішення, що зараз цієї концепції для «Променя» не вистачає. Наші гості просили щось повеселіше, бо до цього ми рухалися у спортивному напрямку – боулінг, більярд, ресторан. Гості почали просити щось, аби поспівати, потанцювати. Концепцію клубу ми не розглядали, а от над караоке подумали. З’явився такий проект і ми його втілили», – розповіла Оксана Руднік.
На вечірці для гостей співав гурт «Lori», розважав - ведучий Max Freeman. Присутні також могли спробувати себе у ролі зірок та заспівати улюблені композиції.
Окрім цього, для відвідувачів караоке влаштовували конкурси та дарували подарунки.
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Вечірку у честь офіційного відкриття відгуляли у п’ятницю, 17 листопада.
Як розповів директор клубу «GEORGE'S CLUB» Юрій Король, караоке розраховане на 100 людей. Великий акцент зробили на тому, аби гостям було комфортно святкувати дні народження, корпоративи та інші свята. Проте окрім цього тут щодня чекають охочих розслабитися та поспівати улюблених пісень.
Працюватиме заклад з 18:00 до 6:00, однак офіційна програма з ведучим розпочинатиметься о 22:00.
Керівник готельно-ресторанного напрямку «Променя» Оксана Руднік зазначила, що проект створення караоке «народився» швидко, оскільки самі гості розважального центру неодноразово про це просили.
«Більше року тому ми відкрили розважальний центр «Промінь» і прийняли рішення, що зараз цієї концепції для «Променя» не вистачає. Наші гості просили щось повеселіше, бо до цього ми рухалися у спортивному напрямку – боулінг, більярд, ресторан. Гості почали просити щось, аби поспівати, потанцювати. Концепцію клубу ми не розглядали, а от над караоке подумали. З’явився такий проект і ми його втілили», – розповіла Оксана Руднік.
На вечірці для гостей співав гурт «Lori», розважав - ведучий Max Freeman. Присутні також могли спробувати себе у ролі зірок та заспівати улюблені композиції.
Окрім цього, для відвідувачів караоке влаштовували конкурси та дарували подарунки.
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