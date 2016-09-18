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Лучанин завоював дві медалі на Чемпіонаті світу у Єгипті

Лучанин завоював дві медалі на Чемпіонаті світу у Єгипті
Лучанин здобув дві нагороди на Чемпіолнаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з вадами зору.

Завершився чемпіонат у п'ятницю, 16 листопадав в древньому єгипетському місті Луксорі - повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

В останній день змагань визначилися найсильніші пауерліфтери світу у вагових категоріях чоловіків до 90 кг, до 100 кг, до 110 кг, до 125 кг, понад 125 кг.

В категорії до 90 кг Україну представляв лучанин Анатолій Гречко. У відкритому віковому класі капітану збірної втрутитися у боротьбу за нагороди не вийшло. Проте у змаганнях ветеранів Анатолій здобув дві нагороди чемпіонату світу: «золото» у триборстві, «срібло» у жимі.

В категорії до 100 кг Сергій Скорік став чемпіоном світу з пауерліфтингу серед чоловіків та ветеранів з сумою 710 кг. Прикрашає перемогу дніпрянина встановлення рекорду світу у присіданні – 275 кг.

В жимі в активі Сергія срібна нагорода у відкритому класі з результатом 170 кг. Серед спортсменів-майстрів перевершити досягнення Сергеія Скоріка у Єгипті ніхто не зміг.

Херсонський спортсмен Дмитро Грицаєнко виборов у категорії до 110 кг бронзову медаль чемпіонату світу з пауерліфтингу – 645 кг та срібло у жимі – 170 кг. Серед ветеранів названі вище результати принесли два золота Дмитру.

Підведені підсумки командної першості змагань чоловіків - Україна - держава №1 з пауерліфтингу та жиму лежачи. За формулою Вілкса абсолютним переможцем чемпіонату світу з пауерліфтингу став Роман Куров з міста Рівне. Сергій Скорік на другій позиції у «абсолютці». Серед майстрів жиму лежачи до трійки абсолютної першості увійшов Юрій Романюк зі Слов'янська.

Докладні результати виступів членів національної збірної України на Чемпіонаті світу.

Пауерліфтинг
Чоловіки

Вагова категорія до 90 кг
4 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), сума 585 кг (присідання 205 кг + жим лежачи 135 кг + станова тяга 245 кг)

Вагова категорія до 100 кг
1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), сума 710 кг (275 WR+170+265)

Вагова категорія до 110 кг
3 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), сума 645 кг (220+170+255)

Пауерліфтинг
Ветерани

Вагова категорія до 90 кг
1 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), сума 585 кг (205+135+245)

Вагова категорія до 100 кг
1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), сума 710 кг (275 WR+170+265)

Вагова категорія до 110 кг
1 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), сума 645 кг (220+170+255)

Жим лежачи
Чоловіки

Вагова категорія до 90 кг
5 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), жим135 кг

Вагова категорія до 100 кг
2 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), жим 170 кг

Вагова категорія до 110 кг
2 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), жим 170 кг

Жим лежачи
Ветерани

Вагова категорія до 90 кг
2 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), жим135 кг

Вагова категорія до 100 кг
1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), жим 170 кг

Вагова категорія до 110 кг
1 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), жим 170 кг

Абсолютна першість з пауерліфтингу серед чоловіків

1 місце Куров Роман - 441,005 б.
2 місце Скорік Сергій - 437,786 б.

Абсолютна першість з жиму лежачи серед чоловіків

3 місце Романюк Юрій - 225,491 б.

Чемпіонат світу-2018 вже історія. Національна збірна України – збірна справжніх героїв підтвердивши реноме найсильнішої країни світу з пауерліфтингу повертається 18 листопада додому.


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Теги: Чемпіонат світу, перемога, медалі
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