Лучанин завоював дві медалі на Чемпіонаті світу у Єгипті





Завершився чемпіонат у п'ятницю, 16 листопадав в древньому єгипетському місті Луксорі -



В останній день змагань визначилися найсильніші пауерліфтери світу у вагових категоріях чоловіків до 90 кг, до 100 кг, до 110 кг, до 125 кг, понад 125 кг.



В категорії до 90 кг Україну представляв лучанин Анатолій Гречко. У відкритому віковому класі капітану збірної втрутитися у боротьбу за нагороди не вийшло. Проте у змаганнях ветеранів Анатолій здобув дві нагороди чемпіонату світу: «золото» у триборстві, «срібло» у жимі.



В категорії до 100 кг Сергій Скорік став чемпіоном світу з пауерліфтингу серед чоловіків та ветеранів з сумою 710 кг. Прикрашає перемогу дніпрянина встановлення рекорду світу у присіданні – 275 кг.



В жимі в активі Сергія срібна нагорода у відкритому класі з результатом 170 кг. Серед спортсменів-майстрів перевершити досягнення Сергеія Скоріка у Єгипті ніхто не зміг.



Херсонський спортсмен Дмитро Грицаєнко виборов у категорії до 110 кг бронзову медаль чемпіонату світу з пауерліфтингу – 645 кг та срібло у жимі – 170 кг. Серед ветеранів названі вище результати принесли два золота Дмитру.



Підведені підсумки командної першості змагань чоловіків - Україна - держава №1 з пауерліфтингу та жиму лежачи. За формулою Вілкса абсолютним переможцем чемпіонату світу з пауерліфтингу став Роман Куров з міста Рівне. Сергій Скорік на другій позиції у «абсолютці». Серед майстрів жиму лежачи до трійки абсолютної першості увійшов Юрій Романюк зі Слов'янська.



Докладні результати виступів членів національної збірної України на Чемпіонаті світу.



Пауерліфтинг

Чоловіки



Вагова категорія до 90 кг

4 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), сума 585 кг (присідання 205 кг + жим лежачи 135 кг + станова тяга 245 кг)



Вагова категорія до 100 кг

1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), сума 710 кг (275 WR+170+265)



Вагова категорія до 110 кг

3 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), сума 645 кг (220+170+255)



Пауерліфтинг

Ветерани



Вагова категорія до 90 кг

1 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), сума 585 кг (205+135+245)



Вагова категорія до 100 кг

1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), сума 710 кг (275 WR+170+265)



Вагова категорія до 110 кг

1 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), сума 645 кг (220+170+255)



Жим лежачи

Чоловіки



Вагова категорія до 90 кг

5 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), жим135 кг



Вагова категорія до 100 кг

2 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), жим 170 кг



Вагова категорія до 110 кг

2 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), жим 170 кг



Жим лежачи

Ветерани



Вагова категорія до 90 кг

2 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), жим135 кг



Вагова категорія до 100 кг

1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), жим 170 кг



Вагова категорія до 110 кг

1 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), жим 170 кг



Абсолютна першість з пауерліфтингу серед чоловіків



1 місце Куров Роман - 441,005 б.

2 місце Скорік Сергій - 437,786 б.



Абсолютна першість з жиму лежачи серед чоловіків



3 місце Романюк Юрій - 225,491 б.



Чемпіонат світу-2018 вже історія. Національна збірна України – збірна справжніх героїв підтвердивши реноме найсильнішої країни світу з пауерліфтингу повертається 18 листопада додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин здобув дві нагороди на Чемпіолнаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з вадами зору.Завершився чемпіонат у п'ятницю, 16 листопадав в древньому єгипетському місті Луксорі - повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.В останній день змагань визначилися найсильніші пауерліфтери світу у вагових категоріях чоловіків до 90 кг, до 100 кг, до 110 кг, до 125 кг, понад 125 кг.В категорії до 90 кг Україну представляв лучанин. У відкритому віковому класі капітану збірної втрутитися у боротьбу за нагороди не вийшло. Проте у змаганнях ветеранів Анатолій здобув дві нагороди чемпіонату світу: «золото» у триборстві, «срібло» у жимі.В категорії до 100 кгстав чемпіоном світу з пауерліфтингу серед чоловіків та ветеранів з сумою 710 кг. Прикрашає перемогу дніпрянина встановлення рекорду світу у присіданні – 275 кг.В жимі в активі Сергія срібна нагорода у відкритому класі з результатом 170 кг. Серед спортсменів-майстрів перевершити досягнення Сергеія Скоріка у Єгипті ніхто не зміг.Херсонський спортсменвиборов у категорії до 110 кг бронзову медаль чемпіонату світу з пауерліфтингу – 645 кг та срібло у жимі – 170 кг. Серед ветеранів названі вище результати принесли два золота Дмитру.Підведені підсумки командної першості змагань чоловіків - Україна - держава №1 з пауерліфтингу та жиму лежачи. За формулою Вілкса абсолютним переможцем чемпіонату світу з пауерліфтингу ставз міста Рівне. Сергій Скорік на другій позиції у «абсолютці». Серед майстрів жиму лежачи до трійки абсолютної першості увійшовзі Слов'янська.4 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), сума 585 кг (присідання 205 кг + жим лежачи 135 кг + станова тяга 245 кг)1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), сума 710 кг (275 WR+170+265)3 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), сума 645 кг (220+170+255)1 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), сума 585 кг (205+135+245)1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), сума 710 кг (275 WR+170+265)1 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), сума 645 кг (220+170+255)5 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), жим135 кг2 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), жим 170 кг2 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), жим 170 кг2 місце Гречко Анатолій (м. Луцьк, тренер Олег Хом'як), жим135 кг1 місце Скорік Сергій (м. Дніпро, тренер Євген Коряка), жим 170 кг1 місце Грицаєнко Дмитро (м. Херсон, тренер Віктор Шульгін), жим 170 кг1 місце Куров Роман - 441,005 б.2 місце Скорік Сергій - 437,786 б.3 місце Романюк Юрій - 225,491 б.Чемпіонат світу-2018 вже історія. Національна збірна України – збірна справжніх героїв підтвердивши реноме найсильнішої країни світу з пауерліфтингу повертається 18 листопада додому.

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