Що привезе з собою Jamala у «Промінь»*

Jamala.



Співачка, молода мама та переможниця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017» з піснею «1944».



Вже у неділю, 18 листопада, Jamalа привезе у «Промінь» свій новий альбом «Крила» з ще більше чуттєвими та надихаючими піснями. Також обіцяє заспівати всіма улюблену «1944».



Квитки на концерт ще можна придбати на сайті:



Довідка: +380 (68) 525 90 09.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 листопада у «Промені» відбудеться концерт відомої української співачки –Співачка, молода мама та переможниця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017» з піснею «1944».Вже у неділю, 18 листопада, Jamalа привезе у «Промінь» свій новий альбом «Крила» з ще більше чуттєвими та надихаючими піснями. Також обіцяє заспівати всіма улюблену «1944».Квитки на концерт ще можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію