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Що привезе з собою Jamala у «Промінь»*

Що привезе з собою Jamala у «Промінь»*
18 листопада у «Промені» відбудеться концерт відомої української співачки – Jamala.

Співачка, молода мама та переможниця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017» з піснею «1944».

Вже у неділю, 18 листопада, Jamalа привезе у «Промінь» свій новий альбом «Крила» з ще більше чуттєвими та надихаючими піснями. Також обіцяє заспівати всіма улюблену «1944».

Квитки на концерт ще можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Що привезе з собою Jamala у «Промінь»*

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Теги: промінь, концерт, Jamala
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