Що привезе з собою Jamala у «Промінь»*
Сьогодні, 17:12
18 листопада у «Промені» відбудеться концерт відомої української співачки – Jamala.
Співачка, молода мама та переможниця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017» з піснею «1944».
Вже у неділю, 18 листопада, Jamalа привезе у «Промінь» свій новий альбом «Крила» з ще більше чуттєвими та надихаючими піснями. Також обіцяє заспівати всіма улюблену «1944».
Квитки на концерт ще можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Співачка, молода мама та переможниця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017» з піснею «1944».
Вже у неділю, 18 листопада, Jamalа привезе у «Промінь» свій новий альбом «Крила» з ще більше чуттєвими та надихаючими піснями. Також обіцяє заспівати всіма улюблену «1944».
Квитки на концерт ще можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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