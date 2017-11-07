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Бути студентом: відомі волиняни показали світлини університетських часів

Бути студентом: відомі волиняни показали світлини університетських часів
17 листопада відзначають міжнародний День студентів, з нагоди цього свята волиняни поділися світлинами, зробленими у студентські роки.

Усіх причетних до свята привітав декан Інституту філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки Юрій Громик та поділився спогадами про студентське життя:

"Друзі з великої творчо-неспокійної філологічно-журналістської громади й усі, хто відчуває до неї причетність! Вітаю вас із Міжнародним днем студентів! Будьте здорові, щасливі й успішні! Цікавих вам знайомств, відкриттів, мандрівок, проектів, зустрічей, конкурсів! І перемог! Хай навчання здається легкою і цікавою інтелектуальною розвагою, а доля дарує неповторні миті!

P. S. Поруч із вами хочеться відчувати себе студентом (хоча з вами і ми вчимося!). Згадується перша половина 1990-х: яскрава, сильна і строката четверта академічна група і дуже серйозний курс; прецікаві навчальні заняття (як і зараз, у холодних аудиторіях); літературні вечори й розважальні заходи в актовій залі шостого гуртожитку; черги за книжками тих авторів, імена яких щойно повертали з забуття; переписування художніх текстів, які ще не було опубліковано; коректорські «зарібки»; фольклорно-діалектологічні експедиції на волинське і рівненське Полісся та Берестейщину... Найтепліші спомини - про переважно сивочолих, умудрених багатющим життєвим досвідом викладачів...

Славно - бути студентом! Будьте!" - написав декан.

Бути студентом: відомі волиняни показали світлини університетських часів


Своїми студентськими світлинами поділився також керівник громадської організації «Volfest» Валерій Пельц:

"Сьогодні гарний день для студентів, щоб відсвяткувати, а для колишніх студентів, щоб поностальгувати за хорошими спогадами зі студентських років.

З Днем студента."



Згадав про студенстські роки і заступник директора ТзОВ «ІРС СІСТЕМ» та депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко:

"Агов! Лісфак 1979-84, УСГА (Українська ордена Червоного Трудового Прапора сільгосп академія).

З ДНЕМ СТУДЕНТА!"

Бути студентом: відомі волиняни показали світлини університетських часів
Бути студентом: відомі волиняни показали світлини університетських часів




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Теги: студенти, фото, спогади
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