Бути студентом: відомі волиняни показали світлини університетських часів





Усіх причетних до свята привітав декан Інституту філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки Юрій Громик та поділився спогадами про студентське життя:



"Друзі з великої творчо-неспокійної філологічно-журналістської громади й усі, хто відчуває до неї причетність! Вітаю вас із Міжнародним днем студентів! Будьте здорові, щасливі й успішні! Цікавих вам знайомств, відкриттів, мандрівок, проектів, зустрічей, конкурсів! І перемог! Хай навчання здається легкою і цікавою інтелектуальною розвагою, а доля дарує неповторні миті!



P. S. Поруч із вами хочеться відчувати себе студентом (хоча з вами і ми вчимося!). Згадується перша половина 1990-х: яскрава, сильна і строката четверта академічна група і дуже серйозний курс; прецікаві навчальні заняття (як і зараз, у холодних аудиторіях); літературні вечори й розважальні заходи в актовій залі шостого гуртожитку; черги за книжками тих авторів, імена яких щойно повертали з забуття; переписування художніх текстів, які ще не було опубліковано; коректорські «зарібки»; фольклорно-діалектологічні експедиції на волинське і рівненське Полісся та Берестейщину... Найтепліші спомини - про переважно сивочолих, умудрених багатющим життєвим досвідом викладачів...



Славно - бути студентом! Будьте!" - написав декан.







Своїми студентськими світлинами поділився також керівник громадської організації «Volfest» Валерій Пельц:



"Сьогодні гарний день для студентів, щоб відсвяткувати, а для колишніх студентів, щоб поностальгувати за хорошими спогадами зі студентських років.



З Днем студента."







Згадав про студенстські роки і заступник директора ТзОВ «ІРС СІСТЕМ» та депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко:



"Агов! Лісфак 1979-84, УСГА (Українська ордена Червоного Трудового Прапора сільгосп академія).



З ДНЕМ СТУДЕНТА!"











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 листопада відзначають міжнародний День студентів, з нагоди цього свята волиняни поділися світлинами, зробленими у студентські роки.Усіх причетних до свята привітав декан Інституту філології та журналістики СНУ імені Лесі Українкита поділився спогадами про студентське життя:- написав декан.Своїми студентськими світлинами поділився також керівник громадської організації «Volfest»Згадав про студенстські роки і заступник директора ТзОВ «ІРС СІСТЕМ» та депутат Волинської обласної ради

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію