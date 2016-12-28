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У гіпермаркеті «Там Там» за найдовший чек – подарунок*

У гіпермаркеті «Там Там» за найдовший чек – подарунок*
До свого Дня народження гіпермаркет «Там Там» дивує різноманітними
акціями.

За найдовший чек у гіпермаркеті «Там Там» отримайте у подарунок всі товари в чеку.

Купуйте протягом тижня, залишайте чек з контактами у скринці на
інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш у суботу о 16:00.

Розіграші будуть відбуватися щосуботи до 1 грудня.

До уваги будуть брати чеки на покупки у гіпермаркеті «Там Там», які зроблені у будні дні того ж тижня, коли відбуватиметься розіграш.

Ми чекаємо на Вас у гіпермаркеті «Там Там»!

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Теги: гіпермаркет, подарунки
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