У гіпермаркеті «Там Там» за найдовший чек – подарунок*
Сьогодні, 13:39
До свого Дня народження гіпермаркет «Там Там» дивує різноманітними
акціями.
За найдовший чек у гіпермаркеті «Там Там» отримайте у подарунок всі товари в чеку.
Купуйте протягом тижня, залишайте чек з контактами у скринці на
інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш у суботу о 16:00.
Розіграші будуть відбуватися щосуботи до 1 грудня.
До уваги будуть брати чеки на покупки у гіпермаркеті «Там Там», які зроблені у будні дні того ж тижня, коли відбуватиметься розіграш.
Ми чекаємо на Вас у гіпермаркеті «Там Там»!
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акціями.
За найдовший чек у гіпермаркеті «Там Там» отримайте у подарунок всі товари в чеку.
Купуйте протягом тижня, залишайте чек з контактами у скринці на
інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш у суботу о 16:00.
Розіграші будуть відбуватися щосуботи до 1 грудня.
До уваги будуть брати чеки на покупки у гіпермаркеті «Там Там», які зроблені у будні дні того ж тижня, коли відбуватиметься розіграш.
Ми чекаємо на Вас у гіпермаркеті «Там Там»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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