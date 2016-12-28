У гіпермаркеті «Там Там» за найдовший чек – подарунок*

До свого Дня народження гіпермаркет «Там Там» дивує різноманітнимиакціями.За найдовший чек у гіпермаркеті «Там Там» отримайте у подарунок всі товари в чеку.Купуйте протягом тижня, залишайте чек з контактами у скринці наінформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш у суботу о 16:00.Розіграші будуть відбуватися щосуботи до 1 грудня.До уваги будуть брати чеки на покупки у гіпермаркеті «Там Там», які зроблені у будні дні того ж тижня, коли відбуватиметься розіграш.Ми чекаємо на Вас у гіпермаркеті «Там Там»!