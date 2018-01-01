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«Перед тим, як приїхати в Україну, я ніколи не бачила снігу»: американка поділилася враженнями про Волинь

«Перед тим, як приїхати в Україну, я ніколи не бачила снігу»: американка поділилася враженнями про Волинь
Волонтер Корпусу миру США Кесіді Крамтон розповіда про враження від Ковеля, національної кухні та зимових свят.

У грудні 2017 року з ініціативи Ковельського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розпочала свою дворічну службу у волинському місті - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

23-річна Кесіді – з штату Каліфорнія (США). В університеті вивчала бізнес та політику, працювала в американському Конгресі.

Дівчина розповіла, що спочатку, згідно з правилами Корпусу миру, вона півроку жила в одній ковельській сім'ї, яка дуже допомогла глибше пізнати звичаї та традиції, культуру країни і міста.

Також волонтерка зізналася, що їй подобається місто Ковель, адже є зручним для проживання. А за час проведений в Україні дівчина полюбила традиційну країнську кухню.

"Я дуже люблю місто Ковель, яке комфортне і затишне для проживання. Тут легко працювати з громадою, люди охоче відгукуються на різні ініціативи. За час, що я тут живу, зустріла багато позитивних, доброзичливих людей, які дуже допомагають мені в роботі.

Я люблю усю українську кухню. Дуже подобаються вареники з різними наповнювачами, страви з картоплі, голубці, млинці", - розповіла Кесіді.

Особливо в Україні дівчина вподобала те, як проводять новорічні свята. На її думку, тут вони надзвичайно теплі та душевні. Також волонтерка зізналася, що саме в Україні вона вперше побачила сніг.

"В Ковелі я мала нагоду відсвяткувати Новий рік, Різдво, Великдень, навіть ходила колядувати. Це було надзвичайно цікаво для мене, бо в Америці такого немає. Я вважаю, що в Україні всі святкування більш родинні. В Америці найбільше свято для нас – Різдво. Це сімейне свято. Новий рік переважно відзначаємо з друзями. Перед тим, як приїхати в Україну, я ніколи не бачила снігу. Тож це теж неймовірні нові відчуття", - зазначила Кесіді Крамтон.

«Перед тим, як приїхати в Україну, я ніколи не бачила снігу»: американка поділилася враженнями про Волинь

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Теги: Ковель, США, Корпус Миру
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