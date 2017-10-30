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На «Ягодині» зловили українця, який на польських «бляхах» перевозив гвинтівку. ФОТО

На «Ягодині» зловили українця, який на польських «бляхах» перевозив гвинтівку. ФОТО
В автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали українця, який намагався перевезти гвинтівку на територію України.

Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.

Під час огляду автомобіля «Фольксваген» польської реєстрації, який слідував в Україну виявили гвинтівку марки «Designed Germany» Tytan калібр 5,5 мм.

Власником виявився громадянин України, який і їхав у транспортному засобі.
По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представниками НП на експертизу.

На «Ягодині» зловили українця, який на польських «бляхах» перевозив гвинтівку. ФОТО
На «Ягодині» зловили українця, який на польських «бляхах» перевозив гвинтівку. ФОТО

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Теги: Ягодин, гвинтівка, затримання
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