На «Ягодині» зловили українця, який на польських «бляхах» перевозив гвинтівку. ФОТО
Сьогодні, 11:28
В автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали українця, який намагався перевезти гвинтівку на територію України.
Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.
Під час огляду автомобіля «Фольксваген» польської реєстрації, який слідував в Україну виявили гвинтівку марки «Designed Germany» Tytan калібр 5,5 мм.
Власником виявився громадянин України, який і їхав у транспортному засобі.
По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представниками НП на експертизу.
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Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.
Під час огляду автомобіля «Фольксваген» польської реєстрації, який слідував в Україну виявили гвинтівку марки «Designed Germany» Tytan калібр 5,5 мм.
Власником виявився громадянин України, який і їхав у транспортному засобі.
По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представниками НП на експертизу.
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