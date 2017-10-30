На «Ягодині» зловили українця, який на польських «бляхах» перевозив гвинтівку. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.



Під час огляду автомобіля «Фольксваген» польської реєстрації, який слідував в Україну виявили гвинтівку марки «Designed Germany» Tytan калібр 5,5 мм.



Власником виявився громадянин України, який і їхав у транспортному засобі.

По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представниками НП на експертизу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали українця, який намагався перевезти гвинтівку на територію України.Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.Під час огляду автомобіля «Фольксваген» польської реєстрації, який слідував в Україну виявили гвинтівку марки «Designed Germany» Tytan калібр 5,5 мм.Власником виявився громадянин України, який і їхав у транспортному засобі.По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представниками НП на експертизу.

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