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У потязі на Дорогуськ волинські прикордонники вилучили контрабанду у 33 тисячі гривень

У потязі на Дорогуськ волинські прикордонники вилучили контрабанду у 33 тисячі гривень
В пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин», прикордонники виявили 1500 пачок цигарок.

Інцидент трапився у пятницю, 16 листопада, під час огляду вантажного потягу, який слідував з Ягодина до Дорогуська - повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.

Реалізовуючи інформацію оперативних співробітників,прикордонники спільно з інспектором митниці виявили контрабанду.

Тютюнові вироби марки «Marshall super slims» та «NZ gold»
без акцизного збору України переміщували, приховуючи у
вагоні зі щебенем.

Сигарети вилучено співробітниками ДФС на суму 33000 гривень.

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Теги: прикордонники, контрабанда, цигарки
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