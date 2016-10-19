У потязі на Дорогуськ волинські прикордонники вилучили контрабанду у 33 тисячі гривень
Сьогодні, 12:10
В пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин», прикордонники виявили 1500 пачок цигарок.
Інцидент трапився у пятницю, 16 листопада, під час огляду вантажного потягу, який слідував з Ягодина до Дорогуська - повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.
Реалізовуючи інформацію оперативних співробітників,прикордонники спільно з інспектором митниці виявили контрабанду.
Тютюнові вироби марки «Marshall super slims» та «NZ gold»
без акцизного збору України переміщували, приховуючи у
вагоні зі щебенем.
Сигарети вилучено співробітниками ДФС на суму 33000 гривень.
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Інцидент трапився у пятницю, 16 листопада, під час огляду вантажного потягу, який слідував з Ягодина до Дорогуська - повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.
Реалізовуючи інформацію оперативних співробітників,прикордонники спільно з інспектором митниці виявили контрабанду.
Тютюнові вироби марки «Marshall super slims» та «NZ gold»
без акцизного збору України переміщували, приховуючи у
вагоні зі щебенем.
Сигарети вилучено співробітниками ДФС на суму 33000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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