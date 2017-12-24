У Нововолинську обікрали відділення «Нової пошти»
Сьогодні, 12:45
Злодії забрали з головного відділення "Нової Пошти" близько 600 тисяч гривень.
Інцидент трапився у ніч проти 16 листопада - повідомляє Радар.
У головне відділення “Нової пошти” в Нововолинську – на вулиці Шахтарській, 39б – завітали злодії. Розбили вікно (звичайне старе), віджали грати, влізли у приміщення.
Попрямували одразу до сейфа. Відкрили його за лічені секунди.
Забрали близько 600 тисяч гривень. Усередині пробули 1 хвилину 40 секунд. Зловмисників було двоє. Припускають, що третій, можливо, стояв на Стояти на сторожі, попереджаючи співучасників про небезпеку.
Тривожна сигналізація спрацювала, але “Арсенал” прибув запізно – злодії вже накивали п’ятами.
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Інцидент трапився у ніч проти 16 листопада - повідомляє Радар.
У головне відділення “Нової пошти” в Нововолинську – на вулиці Шахтарській, 39б – завітали злодії. Розбили вікно (звичайне старе), віджали грати, влізли у приміщення.
Попрямували одразу до сейфа. Відкрили його за лічені секунди.
Забрали близько 600 тисяч гривень. Усередині пробули 1 хвилину 40 секунд. Зловмисників було двоє. Припускають, що третій, можливо, стояв на Стояти на сторожі, попереджаючи співучасників про небезпеку.
Тривожна сигналізація спрацювала, але “Арсенал” прибув запізно – злодії вже накивали п’ятами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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