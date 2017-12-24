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У Нововолинську обікрали відділення «Нової пошти»

У Нововолинську обікрали відділення «Нової пошти»
Злодії забрали з головного відділення "Нової Пошти" близько 600 тисяч гривень.

Інцидент трапився у ніч проти 16 листопада - повідомляє Радар.

У головне відділення “Нової пошти” в Нововолинську – на вулиці Шахтарській, 39б – завітали злодії. Розбили вікно (звичайне старе), віджали грати, влізли у приміщення.
Попрямували одразу до сейфа. Відкрили його за лічені секунди.

Забрали близько 600 тисяч гривень. Усередині пробули 1 хвилину 40 секунд. Зловмисників було двоє. Припускають, що третій, можливо, стояв на Стояти на сторожі, попереджаючи співучасників про небезпеку.

Тривожна сигналізація спрацювала, але “Арсенал” прибув запізно – злодії вже накивали п’ятами.

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Теги: Нововолинськ, пограбування
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