У Нововолинську обікрали відділення «Нової пошти»





Інцидент трапився у ніч проти 16 листопада -



У головне відділення “Нової пошти” в Нововолинську – на вулиці Шахтарській, 39б – завітали злодії. Розбили вікно (звичайне старе), віджали грати, влізли у приміщення.

Попрямували одразу до сейфа. Відкрили його за лічені секунди.



Забрали близько 600 тисяч гривень. Усередині пробули 1 хвилину 40 секунд. Зловмисників було двоє. Припускають, що третій, можливо, стояв на Стояти на сторожі, попереджаючи співучасників про небезпеку.



Тривожна сигналізація спрацювала, але “Арсенал” прибув запізно – злодії вже накивали п’ятами.

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