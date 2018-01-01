У місті на Волині вивозити сміття стане дорожче





Із грудня за це жителям і приватного сектору, і багатоквартирних будинків міста доведеться платити вже по 145 гривень -



У виконкомі пояснили, що підняли тариф у зв'язку з підвищенням ціни на пальне і прожиткового мінімуму. Після подорожчання, вивіз непотребу коштуватиме вдвічі дорожче, ніж у Луцьку та інших районних центрах.



"Ми користуємося Брищенським сміттєзвалищем Луцької міської ради. Нам виставляють за захоронення сміття рахунки. Друга сторона - плюс доставка, плюс споживачі. Виходимо з тих норм, які є, станом на сьогодні", - пояснив Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі піднімуть тариф на вивезення твердих побутових відходів.Із грудня за це жителям і приватного сектору, і багатоквартирних будинків міста доведеться платити вже по 145 гривень - йдеться у сюжеті 12 каналу.У виконкомі пояснили, що підняли тариф у зв'язку з підвищенням ціни на пальне і прожиткового мінімуму. Після подорожчання, вивіз непотребу коштуватиме вдвічі дорожче, ніж у Луцьку та інших районних центрах."Ми користуємося Брищенським сміттєзвалищем Луцької міської ради. Нам виставляють за захоронення сміття рахунки. Друга сторона - плюс доставка, плюс споживачі. Виходимо з тих норм, які є, станом на сьогодні", - пояснив Рожищенський міський голова

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