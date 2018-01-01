У ЖК «Супернова» 2-кімнатні квартири – за акційною ціною*





За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень), – повідомляють у компанії.



Натомість, якщо клієнт немає наразі повної суми, є можливість купити житло з відтермінуванням від забудовника на 6 чи 12 місяців.



Акційна пропозиція на 2-кімнатні квартири в ЖК «Супернова»:







Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:



096 030 20 10

095 030 20 10

або за адресою:



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

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