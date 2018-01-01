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У ЖК «Супернова» 2-кімнатні квартири – за акційною ціною*

У ЖК «Супернова» 2-кімнатні квартири – за акційною ціною*
У Будівельній компанії «Інвестор» пропонують вигідно купити 2-кімнатну квартиру площею 68 кв.м. у зданому будинку в житловому комплексі «Супернова» за акційною ціною — 985 тисяч гривень.

За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень), – повідомляють у компанії.

Натомість, якщо клієнт немає наразі повної суми, є можливість купити житло з відтермінуванням від забудовника на 6 чи 12 місяців.

Акційна пропозиція на 2-кімнатні квартири в ЖК «Супернова»:

У ЖК «Супернова» 2-кімнатні квартири – за акційною ціною*
У ЖК «Супернова» 2-кімнатні квартири – за акційною ціною*


Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:

096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, Супернова, квартири
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