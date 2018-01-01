У ЖК «Супернова» 2-кімнатні квартири – за акційною ціною*
Сьогодні, 13:59
У Будівельній компанії «Інвестор» пропонують вигідно купити 2-кімнатну квартиру площею 68 кв.м. у зданому будинку в житловому комплексі «Супернова» за акційною ціною — 985 тисяч гривень.
За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень), – повідомляють у компанії.
Натомість, якщо клієнт немає наразі повної суми, є можливість купити житло з відтермінуванням від забудовника на 6 чи 12 місяців.
Акційна пропозиція на 2-кімнатні квартири в ЖК «Супернова»:
Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень), – повідомляють у компанії.
Натомість, якщо клієнт немає наразі повної суми, є можливість купити житло з відтермінуванням від забудовника на 6 чи 12 місяців.
Акційна пропозиція на 2-кімнатні квартири в ЖК «Супернова»:
Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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