З польською символікою і національними піснями: як у Луцьку святкували 100-річчя незалежності Польщі





Захід відбувся 15 листопада 15 листопада у Волинському театрі ляльок -



У дійстві взяли участь працівники Генерального консульства РП у Луцьку, римо-католицьке, греко-католицьке та православне духовенство, представники органів влади з Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, репрезентація Прикордонної служби Польщі та члени польських організацій Луцького консульського округу.



Серед поважних гостей був також Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.



Захід розпочався з виконання державних гімнів Польщі та України, після чого харцери загону «Волинь» передали Генеральному консулу РП у Луцьку Вєславу Мазуру Вогонь незалежності з Костюхнівки.



У своїй промові Веслав Мазур сказав: «Такі символічні річниці – це добрий привід не тільки посвяткувати, але й нагода для глибшого осмислення історії свого народу». Консул зазначив, що відновлення Польщею незалежності стало можливим завдяки зусиллям мільйонів поляків. Багато хто з них похований на волинських кладовищах, якими цього року консульство опікувалося по-особливому.



«Їхня жертва, їхня кров збудували фундамент, на якому з’явилася нова держава, наша Батьківщина. Сьогодні ми живемо в щасливі часи: ми не мусимо проливати кров за Польщу. Сьогодні патріотизм проявляється по-іншому – не в боротьбі, а в зміцненні сили та добробуту спільної держави. З огляду на це, ми можемо святкувати століття нашої незалежності в радісному настрої. Проте пам’ятаймо тих, кому ми завдячуємо цим святом. Пам’ятаймо також, що свобода й незалежність не даються назавжди. На жаль, у цьому переконалася Україна, яку від нападу сусіда не вберегли ні дружба, ні урочисто підписані міжнародні гарантії. Тому з нагоди Дня Незалежності Польщі я хотів би побажати нашим українським друзям, щоб державні свята незалежності були радісними, щоб якнайшвидше українським солдатам не потрібно було більше проливати на Сході свою кров», – сказав Вєслав Мазур.







Із нагоди 100-річчя незалежності поляків привітали міський голова Рівного Володимиром Хомко та секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт. Вітання від голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка зачитав його заступник Сергій Кошарук.



Концертну програму з нагоди свята підготував вокально-інструментальний колектив «Ladies Sextet» із Польщі, який виконав твори Станіслава Монюшка, Фридерика Шопена та Кароля Курпінського. Прозвучали теж польські патріотичні твори «Полонез Огінського», «О, мій розмарине», «Червоні маки на Монте-Кассіно». На завершення концерту польські митці заспівали пісню Марека Грехути «Свобода».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулися офіційні урочистості з нагоди 100-річчя відновлення Польщею незалежності.Захід відбувся 15 листопада 15 листопада у Волинському театрі ляльок - пише Монітор Волинський.У дійстві взяли участь працівники Генерального консульства РП у Луцьку, римо-католицьке, греко-католицьке та православне духовенство, представники органів влади з Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, репрезентація Прикордонної служби Польщі та члени польських організацій Луцького консульського округу.Серед поважних гостей був також Генеральний консул України в ЛюблініЗахід розпочався з виконання державних гімнів Польщі та України, після чого харцери загону «Волинь» передали Генеральному консулу РП у ЛуцькуВогонь незалежності з Костюхнівки.У своїй промові Веслав Мазур сказав: «Такі символічні річниці – це добрий привід не тільки посвяткувати, але й нагода для глибшого осмислення історії свого народу». Консул зазначив, що відновлення Польщею незалежності стало можливим завдяки зусиллям мільйонів поляків. Багато хто з них похований на волинських кладовищах, якими цього року консульство опікувалося по-особливому.«Їхня жертва, їхня кров збудували фундамент, на якому з’явилася нова держава, наша Батьківщина. Сьогодні ми живемо в щасливі часи: ми не мусимо проливати кров за Польщу. Сьогодні патріотизм проявляється по-іншому – не в боротьбі, а в зміцненні сили та добробуту спільної держави. З огляду на це, ми можемо святкувати століття нашої незалежності в радісному настрої. Проте пам’ятаймо тих, кому ми завдячуємо цим святом. Пам’ятаймо також, що свобода й незалежність не даються назавжди. На жаль, у цьому переконалася Україна, яку від нападу сусіда не вберегли ні дружба, ні урочисто підписані міжнародні гарантії. Тому з нагоди Дня Незалежності Польщі я хотів би побажати нашим українським друзям, щоб державні свята незалежності були радісними, щоб якнайшвидше українським солдатам не потрібно було більше проливати на Сході свою кров», – сказав Вєслав Мазур.Із нагоди 100-річчя незалежності поляків привітали міський голова Рівногота секретар Луцької міської ради. Вітання від голови Волинської обласної державної адміністраціїзачитав його заступникКонцертну програму з нагоди свята підготував вокально-інструментальний колектив «Ladies Sextet» із Польщі, який виконав творита. Прозвучали теж польські патріотичні твори, «О, мій розмарине», «Червоні маки на Монте-Кассіно». На завершення концерту польські митці заспівали пісню«Свобода».

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