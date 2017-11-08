Пристрасний танець від машинобудівників: у ЛНТУ відгуляли День студента. ФОТО





З вітальним словом перед студентами виступив проректор з науково-педагогічної діяльності Валентин Талах -



Він зауважив, що сьогодні особливе свято.



«Хоча у мене вже вік не студентський, серце починає битися швидше, ніж зазвичай, коли я чую, що наближається День студента. У Ернеста Хемінгуея є чудовий роман «Свято, яке завжди з тобою», ця назва особисто для мене асоціюється з моїм студентським життям. Я щиро радію, що ви зараз знаходитеся у такому віці і в такому статусі, що це свято відповідає вашим нинішнім стану та духу. З чим асоціюється для мене студентство? Не з студентським квитком, не з заліковою книжкою, не з сесіями, не з модулями. Для мене студент – це особливий стан духу і психіки. Так відпочивати і насолоджуватися життям як студент, не може ні один доцент! Цінуйте кожну хвилину вашого студентського життя, воно не таке тривале. Менше спіть і насолоджуйтеся цим великим щастям, що вам дароване і батьками, і державою, і вашими заслугами», - звернувся до присутніх Валентин Іванович.



Потому під бурхливі оплески на сцені з’явилися з неймовірним танцем про кохання студенти факультету екології, туризму та електроінженерії. Своєю чергою, студенти факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій зачитали реп.



Опісля Юлія Шумик - багаторазова переможниця чемпіонатів України та призерка Кубку Республіки Білорусь, яка навчається на факультеті бізнесу, зачарувала усіх присутніх запальним східним танцем. Музичний дарунок присутнім зробили хлопці з технологічного факультету – виконали на електрогітарах декілька рок-хітів. Зуміли поєднати два види мистецтва – поезію та танець, студенти з факультету будівництва та дизайну. Факультет обліку фінансів, лінгвістики і права подарував присутнім пісню від дуету «When if not now». Чуттєвий та пристрасний танець виконали студенти машинобудівного факультету.







Окрім особливих привітань, на присутніх очікували і веселі конкурси з подарунками, і розіграші сертифікатів. Так, аби отримати приємні сюрпризи, студентам доводилося змагатися у танцювальній майстерності, підписуватися на організаторів в інстаграмі. Крім того, люди з залу вигадували оригінальні привітання для студентів, а також уявляли себе у ролі ректора Луцького НТУ.



Насамкінець викладачі університету зробили креативний сюрприз для студентів – просто на сцені виконали танцювальний флешмоб.



Привітала присутніх зі святом і голова Студентської ради Луцького НТУ Ірина Лисик, зазначивши, що студенти нашого університету – одні з найкращих: «Я з гордістю і впевненістю про це говорю. Хочу вам побажати легкої та відмінної сесії, крутих та незабутніх моментів в університетському житті. Приходьте та долучайтеся до студентської ради, ми обов’язково допоможемо вам реалізувати себе та гарно провести час».



«Зі студентської лави починається довга й наполеглива дорога пошуків стверджень і досягнень. Студенти – це такий народ, який не може без пригод. А їх, до слова, вистачає: підступна сесія чекає на вас!», - завершили святковий концерт ведучі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У стінах Луцького національного технічного університету відбувся святковий концерт, приурочений до Міжнародного дня студента.З вітальним словом перед студентами виступив проректор з науково-педагогічної діяльності йдеться на сайті університету.Він зауважив, що сьогодні особливе свято.«Хоча у мене вже вік не студентський, серце починає битися швидше, ніж зазвичай, коли я чую, що наближається День студента. У Ернеста Хемінгуея є чудовий роман «Свято, яке завжди з тобою», ця назва особисто для мене асоціюється з моїм студентським життям. Я щиро радію, що ви зараз знаходитеся у такому віці і в такому статусі, що це свято відповідає вашим нинішнім стану та духу. З чим асоціюється для мене студентство? Не з студентським квитком, не з заліковою книжкою, не з сесіями, не з модулями. Для мене студент – це особливий стан духу і психіки. Так відпочивати і насолоджуватися життям як студент, не може ні один доцент! Цінуйте кожну хвилину вашого студентського життя, воно не таке тривале. Менше спіть і насолоджуйтеся цим великим щастям, що вам дароване і батьками, і державою, і вашими заслугами», - звернувся до присутніх Валентин Іванович.Потому під бурхливі оплески на сцені з’явилися з неймовірним танцем про кохання студенти факультету екології, туризму та електроінженерії. Своєю чергою, студенти факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій зачитали реп.Опісля- багаторазова переможниця чемпіонатів України та призерка Кубку Республіки Білорусь, яка навчається на факультеті бізнесу, зачарувала усіх присутніх запальним східним танцем. Музичний дарунок присутнім зробили хлопці з технологічного факультету – виконали на електрогітарах декілька рок-хітів. Зуміли поєднати два види мистецтва – поезію та танець, студенти з факультету будівництва та дизайну. Факультет обліку фінансів, лінгвістики і права подарував присутнім пісню від дуету «When if not now». Чуттєвий та пристрасний танець виконали студенти машинобудівного факультету.Окрім особливих привітань, на присутніх очікували і веселі конкурси з подарунками, і розіграші сертифікатів. Так, аби отримати приємні сюрпризи, студентам доводилося змагатися у танцювальній майстерності, підписуватися на організаторів в інстаграмі. Крім того, люди з залу вигадували оригінальні привітання для студентів, а також уявляли себе у ролі ректора Луцького НТУ.Насамкінець викладачі університету зробили креативний сюрприз для студентів – просто на сцені виконали танцювальний флешмоб.Привітала присутніх зі святом і голова Студентської ради Луцького НТУ, зазначивши, що студенти нашого університету – одні з найкращих: «Я з гордістю і впевненістю про це говорю. Хочу вам побажати легкої та відмінної сесії, крутих та незабутніх моментів в університетському житті. Приходьте та долучайтеся до студентської ради, ми обов’язково допоможемо вам реалізувати себе та гарно провести час».«Зі студентської лави починається довга й наполеглива дорога пошуків стверджень і досягнень. Студенти – це такий народ, який не може без пригод. А їх, до слова, вистачає: підступна сесія чекає на вас!», - завершили святковий концерт ведучі.

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