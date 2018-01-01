Осіння паморозь: фотограф показала немовірні світлини волинської природи





Волинь вже прощається з теплом, адже температури повітря вже суттєво понизилася. Проте холодна погода - не причина сидіти вдома, бо саме в цей час на подвір'ї - справжня казка.



Неймовірні світлини ранкової паморозі на своїй сторінці у Facebook







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотограф передала на світлинах красиве природне явище - паморозь.Волинь вже прощається з теплом, адже температури повітря вже суттєво понизилася. Проте холодна погода - не причина сидіти вдома, бо саме в цей час на подвір'ї - справжня казка.Неймовірні світлини ранкової паморозі на своїй сторінці у Facebook опублікувала фотограф з Шацька Аліна Копитко.

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