У Луцьку розпочався Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». ФОТО





Цьогоріч фестиваль триватиме два дні 17 та 18 листопада -



У програмі заходу багато цікавих подій та зустрічей. На лучан чекають виступи представників чотирьох країн — Латвії, Польщі, Білорусі та України.



Темою цьогорічної «Фронтери» є 1918-2018 роки, тобто століття роздумів. Тому мистецьке об’єднання «СтендаЛь» присвятив цілий курс лекцій про те, як розвивалася література Польщі, Латвії, Білорусі та України.



«Більше року ми планували дійство і готувалися до того як зустріти гостей. Багато хто запитує що тае фронтера – це прикордонна тиреторія, на якій люди живуть за своїми правилами, територія яка всотує в себе різні народи їхні емоції, історії, культури та літератури вона одна і спільна для всіх», – розповіла директорка фестивалю Елла Яцута.



З вітальним словом на відкриті фестивалю виступив радник міського голови Ігор Поліщук, який зауважив, що дуже важливо, що у Луцьку є люди, які реалузовують такі проекти як «Фронтера». Адже такі заходи наповнюють життя міста особливим змістом.



«Книга – це розвиток, самонавчання, культура. Я вважаю що сьогодні цей напрямок у держави занепадає, тому такі люди як я, мають завдання допомагати таким заходам, тому що це значний розвиток для міста. Також таі заходи стимулюють наше молодше покоління не сидіти вдома в гаджетах, а розвиватися читаючи книги», – зауважив мецентар фестивалю Роман Бондарук.



Основні заходи фестивалю відбуватимуться в Палаці культури та Театрі ляльок протягом двох днів - 17 та 18 листопада.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині відбулося офіційне відкриття І Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».Цьогоріч фестиваль триватиме два дні 17 та 18 листопада - повідомляє Бізнес.Район.У програмі заходу багато цікавих подій та зустрічей. На лучан чекають виступи представників чотирьох країн — Латвії, Польщі, Білорусі та України.Темою цьогорічної «Фронтери» є 1918-2018 роки, тобто століття роздумів. Тому мистецьке об’єднання «СтендаЛь» присвятив цілий курс лекцій про те, як розвивалася література Польщі, Латвії, Білорусі та України.«Більше року ми планували дійство і готувалися до того як зустріти гостей. Багато хто запитує що тае фронтера – це прикордонна тиреторія, на якій люди живуть за своїми правилами, територія яка всотує в себе різні народи їхні емоції, історії, культури та літератури вона одна і спільна для всіх», – розповіла директорка фестивалюЗ вітальним словом на відкриті фестивалю виступив радник міського голови Ігор Поліщук, який зауважив, що дуже важливо, що у Луцьку є люди, які реалузовують такі проекти як «Фронтера». Адже такі заходи наповнюють життя міста особливим змістом.«Книга – це розвиток, самонавчання, культура. Я вважаю що сьогодні цей напрямок у держави занепадає, тому такі люди як я, мають завдання допомагати таким заходам, тому що це значний розвиток для міста. Також таі заходи стимулюють наше молодше покоління не сидіти вдома в гаджетах, а розвиватися читаючи книги», – зауважив мецентар фестивалюОсновні заходи фестивалю відбуватимуться в Палаці культури та Театрі ляльок протягом двох днів - 17 та 18 листопада.

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