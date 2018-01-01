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У Луцьку розпочався Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». ФОТО

У Луцьку розпочався Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». ФОТО
В обласному центрі Волині відбулося офіційне відкриття І Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».

Цьогоріч фестиваль триватиме два дні 17 та 18 листопада - повідомляє Бізнес.Район.

У програмі заходу багато цікавих подій та зустрічей. На лучан чекають виступи представників чотирьох країн — Латвії, Польщі, Білорусі та України.

Темою цьогорічної «Фронтери» є 1918-2018 роки, тобто століття роздумів. Тому мистецьке об’єднання «СтендаЛь» присвятив цілий курс лекцій про те, як розвивалася література Польщі, Латвії, Білорусі та України.

«Більше року ми планували дійство і готувалися до того як зустріти гостей. Багато хто запитує що тае фронтера – це прикордонна тиреторія, на якій люди живуть за своїми правилами, територія яка всотує в себе різні народи їхні емоції, історії, культури та літератури вона одна і спільна для всіх», – розповіла директорка фестивалю Елла Яцута.

З вітальним словом на відкриті фестивалю виступив радник міського голови Ігор Поліщук, який зауважив, що дуже важливо, що у Луцьку є люди, які реалузовують такі проекти як «Фронтера». Адже такі заходи наповнюють життя міста особливим змістом.

«Книга – це розвиток, самонавчання, культура. Я вважаю що сьогодні цей напрямок у держави занепадає, тому такі люди як я, мають завдання допомагати таким заходам, тому що це значний розвиток для міста. Також таі заходи стимулюють наше молодше покоління не сидіти вдома в гаджетах, а розвиватися читаючи книги», – зауважив мецентар фестивалю Роман Бондарук.

Основні заходи фестивалю відбуватимуться в Палаці культури та Театрі ляльок протягом двох днів - 17 та 18 листопада.





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