Називай мене «мій гаспадін»: у Ковелі чоловік погрожував поліцейським





Про це



«Охорона клубу вивезла мене і нанесла тілесні ушкодження», - повідомив заявник службі 102 близько 11:00 у суботу, 17 листопада.



Коли патрульні прибули до чоловіка, який перебував біля однієї з автозаправок міста, по вулиці Володимирській, то виявили, що він цілий і неушкоджений, щоправда, з сильними ознаками сп'яніння.



Більше того, молодик почав поводитись агресивно, погрожувати службовими неприємностями, а на вимогу представитись відповів, що називати його можна «мой гаспадін».



За такі дії і слова особа миттєво опинилась на підлозі, обличчям до землі, в кайданках.



Патрульні встановили, що 31-річний чоловік багаторазово притягався до адміністративної відповідальності.



Цього разу він знову отримав дві постанови, одна з яких – за неправдивий виклик на службу 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі патрульні затримали нетверезого чоловіка, який погрожував поліцейським службовими неприємностями.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.«Охорона клубу вивезла мене і нанесла тілесні ушкодження», - повідомив заявник службі 102 близько 11:00 у суботу, 17 листопада.Коли патрульні прибули до чоловіка, який перебував біля однієї з автозаправок міста, по вулиці Володимирській, то виявили, що він цілий і неушкоджений, щоправда, з сильними ознаками сп'яніння.Більше того, молодик почав поводитись агресивно, погрожувати службовими неприємностями, а на вимогу представитись відповів, що називати його можна «мой гаспадін».За такі дії і слова особа миттєво опинилась на підлозі, обличчям до землі, в кайданках.Патрульні встановили, що 31-річний чоловік багаторазово притягався до адміністративної відповідальності.Цього разу він знову отримав дві постанови, одна з яких – за неправдивий виклик на службу 102.

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