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Називай мене «мій гаспадін»: у Ковелі чоловік погрожував поліцейським

Називай мене «мій гаспадін»: у Ковелі чоловік погрожував поліцейським
У Ковелі патрульні затримали нетверезого чоловіка, який погрожував поліцейським службовими неприємностями.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

«Охорона клубу вивезла мене і нанесла тілесні ушкодження», - повідомив заявник службі 102 близько 11:00 у суботу, 17 листопада.

Коли патрульні прибули до чоловіка, який перебував біля однієї з автозаправок міста, по вулиці Володимирській, то виявили, що він цілий і неушкоджений, щоправда, з сильними ознаками сп'яніння.

Більше того, молодик почав поводитись агресивно, погрожувати службовими неприємностями, а на вимогу представитись відповів, що називати його можна «мой гаспадін».

За такі дії і слова особа миттєво опинилась на підлозі, обличчям до землі, в кайданках.

Патрульні встановили, що 31-річний чоловік багаторазово притягався до адміністративної відповідальності.

Цього разу він знову отримав дві постанови, одна з яких – за неправдивий виклик на службу 102.


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Теги: Ковель, поліція, порушення
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