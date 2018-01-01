Називай мене «мій гаспадін»: у Ковелі чоловік погрожував поліцейським
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У Ковелі патрульні затримали нетверезого чоловіка, який погрожував поліцейським службовими неприємностями.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
«Охорона клубу вивезла мене і нанесла тілесні ушкодження», - повідомив заявник службі 102 близько 11:00 у суботу, 17 листопада.
Коли патрульні прибули до чоловіка, який перебував біля однієї з автозаправок міста, по вулиці Володимирській, то виявили, що він цілий і неушкоджений, щоправда, з сильними ознаками сп'яніння.
Більше того, молодик почав поводитись агресивно, погрожувати службовими неприємностями, а на вимогу представитись відповів, що називати його можна «мой гаспадін».
За такі дії і слова особа миттєво опинилась на підлозі, обличчям до землі, в кайданках.
Патрульні встановили, що 31-річний чоловік багаторазово притягався до адміністративної відповідальності.
Цього разу він знову отримав дві постанови, одна з яких – за неправдивий виклик на службу 102.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
«Охорона клубу вивезла мене і нанесла тілесні ушкодження», - повідомив заявник службі 102 близько 11:00 у суботу, 17 листопада.
Коли патрульні прибули до чоловіка, який перебував біля однієї з автозаправок міста, по вулиці Володимирській, то виявили, що він цілий і неушкоджений, щоправда, з сильними ознаками сп'яніння.
Більше того, молодик почав поводитись агресивно, погрожувати службовими неприємностями, а на вимогу представитись відповів, що називати його можна «мой гаспадін».
За такі дії і слова особа миттєво опинилась на підлозі, обличчям до землі, в кайданках.
Патрульні встановили, що 31-річний чоловік багаторазово притягався до адміністративної відповідальності.
Цього разу він знову отримав дві постанови, одна з яких – за неправдивий виклик на службу 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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