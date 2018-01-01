вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани нарікають на незручний відрізок дороги в місті

Лучани нарікають на незручний відрізок дороги в місті
Луцькі водії скаржаться на незручність та небезпеку частини дороги з проспекту Соборності до проспекту Перемоги.

це пише ‎Радим Романюк‎ у спільноті Об’єднання порятунку доріг Волині.

“Шановні водії, Патрульна поліція Волинської області, Луцька Міська Рада, Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, засоби масової інформації області, звертаюся до усіх кого це може стосуватися про наступне: щохвилини по п-ту Соборності у напрямку п-ту Перемоги рухаються транспорті засоби.

Кожен водій який там проїжає відчуває на власному автомобілі початок в’їзду на шляхопровід. В цьому місці після проведення ремонтних робіт шляхопроводу дорожнє полотно має значний перепад висоти, що створило незручності проїзду і можливо ставить під загрозу безпеку дорожнього руху.

На цій ділянці дороги водії, щоб не пошкодити частини підвіски та безпечно проїхати завжди знижують дозволену швидкість до безпечної (близько 20-30км/год).

Вважаю за доцільне:

-вивчити це питання відповідми органами та організаціями;
– провести огляд даної ділянки дороги, пепевірити рівність поверхні дорожнього покриття поштовхоміром або 3-метровою рейкою по кожній смузі окремо як передбачено ТЕХНІЧНИМИ ПРАВИЛАМИ ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів;
-усунути недолік значного перепаду дорожнього полотна. Безпека на дорозі залежить від Вас з нами. Підтримуєш-Репост!” – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: соборності, перемоги, дорога, водій, скарга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
У Луцьку чоловік вийшов на пробіжку в самісіньких шортах. ВІДЕО
Сьогодні, 22:33
Лучани нарікають на незручний відрізок дороги в місті
Сьогодні, 21:42
Водій луцької маршрутки вилаяв дівчину за те, що запитала, куди він їде
Сьогодні, 21:03
Мамині котлети і домашні яйця: що луцькі студенти ховають усвоїх холодильниках
Сьогодні, 20:32
У Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварії
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО
28 жовтень, 08:46
У Луцьку біля дитсадка розсипався каналізаційний люк У Луцьку біля дитсадка розсипався каналізаційний люк
04 жовтень, 16:25
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО «Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
07 вересень, 15:57
У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО
28 серпень, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО
16 листопад, 18:00
 1
У Луцьку чоловік вийшов на пробіжку в самісіньких шортах. ВІДЕО
Сьогодні, 22:33
 0
Лучани нарікають на незручний відрізок дороги в місті
Сьогодні, 21:42
 0
Водій луцької маршрутки вилаяв дівчину за те, що запитала, куди він їде
Сьогодні, 21:03
 0
Мамині котлети і домашні яйця: що луцькі студенти ховають усвоїх холодильниках
Сьогодні, 20:32
 0
Медіа
відео
1/8