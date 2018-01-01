Лучани нарікають на незручний відрізок дороги в місті
Сьогодні, 21:42
Луцькі водії скаржаться на незручність та небезпеку частини дороги з проспекту Соборності до проспекту Перемоги.
це пише Радим Романюк у спільноті Об’єднання порятунку доріг Волині.
“Шановні водії, Патрульна поліція Волинської області, Луцька Міська Рада, Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, засоби масової інформації області, звертаюся до усіх кого це може стосуватися про наступне: щохвилини по п-ту Соборності у напрямку п-ту Перемоги рухаються транспорті засоби.
Кожен водій який там проїжає відчуває на власному автомобілі початок в’їзду на шляхопровід. В цьому місці після проведення ремонтних робіт шляхопроводу дорожнє полотно має значний перепад висоти, що створило незручності проїзду і можливо ставить під загрозу безпеку дорожнього руху.
На цій ділянці дороги водії, щоб не пошкодити частини підвіски та безпечно проїхати завжди знижують дозволену швидкість до безпечної (близько 20-30км/год).
Вважаю за доцільне:
-вивчити це питання відповідми органами та організаціями;
– провести огляд даної ділянки дороги, пепевірити рівність поверхні дорожнього покриття поштовхоміром або 3-метровою рейкою по кожній смузі окремо як передбачено ТЕХНІЧНИМИ ПРАВИЛАМИ ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів;
-усунути недолік значного перепаду дорожнього полотна. Безпека на дорозі залежить від Вас з нами. Підтримуєш-Репост!” – йдеться у дописі.
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це пише Радим Романюк у спільноті Об’єднання порятунку доріг Волині.
“Шановні водії, Патрульна поліція Волинської області, Луцька Міська Рада, Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, засоби масової інформації області, звертаюся до усіх кого це може стосуватися про наступне: щохвилини по п-ту Соборності у напрямку п-ту Перемоги рухаються транспорті засоби.
Кожен водій який там проїжає відчуває на власному автомобілі початок в’їзду на шляхопровід. В цьому місці після проведення ремонтних робіт шляхопроводу дорожнє полотно має значний перепад висоти, що створило незручності проїзду і можливо ставить під загрозу безпеку дорожнього руху.
На цій ділянці дороги водії, щоб не пошкодити частини підвіски та безпечно проїхати завжди знижують дозволену швидкість до безпечної (близько 20-30км/год).
Вважаю за доцільне:
-вивчити це питання відповідми органами та організаціями;
– провести огляд даної ділянки дороги, пепевірити рівність поверхні дорожнього покриття поштовхоміром або 3-метровою рейкою по кожній смузі окремо як передбачено ТЕХНІЧНИМИ ПРАВИЛАМИ ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів;
-усунути недолік значного перепаду дорожнього полотна. Безпека на дорозі залежить від Вас з нами. Підтримуєш-Репост!” – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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