Лучани нарікають на незручний відрізок дороги в місті





це пише ‎Радим Романюк‎



“Шановні водії, Патрульна поліція Волинської області, Луцька Міська Рада, Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, засоби масової інформації області, звертаюся до усіх кого це може стосуватися про наступне: щохвилини по п-ту Соборності у напрямку п-ту Перемоги рухаються транспорті засоби.



Кожен водій який там проїжає відчуває на власному автомобілі початок в’їзду на шляхопровід. В цьому місці після проведення ремонтних робіт шляхопроводу дорожнє полотно має значний перепад висоти, що створило незручності проїзду і можливо ставить під загрозу безпеку дорожнього руху.



На цій ділянці дороги водії, щоб не пошкодити частини підвіски та безпечно проїхати завжди знижують дозволену швидкість до безпечної (близько 20-30км/год).



Вважаю за доцільне:



-вивчити це питання відповідми органами та організаціями;

– провести огляд даної ділянки дороги, пепевірити рівність поверхні дорожнього покриття поштовхоміром або 3-метровою рейкою по кожній смузі окремо як передбачено ТЕХНІЧНИМИ ПРАВИЛАМИ ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів;

-усунути недолік значного перепаду дорожнього полотна. Безпека на дорозі залежить від Вас з нами. Підтримуєш-Репост!” – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі водії скаржаться на незручність та небезпеку частини дороги з проспекту Соборності до проспекту Перемоги.це пише у спільноті Об’єднання порятунку доріг Волині.“Шановні водії, Патрульна поліція Волинської області, Луцька Міська Рада, Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, засоби масової інформації області, звертаюся до усіх кого це може стосуватися про наступне: щохвилини по п-ту Соборності у напрямку п-ту Перемоги рухаються транспорті засоби.Кожен водій який там проїжає відчуває на власному автомобілі початок в’їзду на шляхопровід. В цьому місці після проведення ремонтних робіт шляхопроводу дорожнє полотно має значний перепад висоти, що створило незручності проїзду і можливо ставить під загрозу безпеку дорожнього руху.На цій ділянці дороги водії, щоб не пошкодити частини підвіски та безпечно проїхати завжди знижують дозволену швидкість до безпечної (близько 20-30км/год).Вважаю за доцільне:-вивчити це питання відповідми органами та організаціями;– провести огляд даної ділянки дороги, пепевірити рівність поверхні дорожнього покриття поштовхоміром або 3-метровою рейкою по кожній смузі окремо як передбачено ТЕХНІЧНИМИ ПРАВИЛАМИ ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів;-усунути недолік значного перепаду дорожнього полотна. Безпека на дорозі залежить від Вас з нами. Підтримуєш-Репост!” – йдеться у дописі.

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