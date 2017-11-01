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У Луцьку чоловік вийшов на пробіжку в самісіньких шортах. ВІДЕО

У Луцьку чоловік вийшов на пробіжку в самісіньких шортах. ВІДЕО
У п’ятницю, 16 листопада, на проспекті Відродження чоловік вийшов на ранкову пробіжку.

Пише Волинь24.

Спортсмен був в одних шортах при температурі +2°C, чим викликав подив у прохожих.





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Теги: пробіжка, холод
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