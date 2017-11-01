У Луцьку чоловік вийшов на пробіжку в самісіньких шортах. ВІДЕО





Пише



Спортсмен був в одних шортах при температурі +2°C, чим викликав подив у прохожих.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 16 листопада, на проспекті Відродження чоловік вийшов на ранкову пробіжку.Пише Волинь24 Спортсмен був в одних шортах при температурі +2°C, чим викликав подив у прохожих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію