У Луцьку чоловік вийшов на пробіжку в самісіньких шортах. ВІДЕО
Сьогодні, 22:33
У п’ятницю, 16 листопада, на проспекті Відродження чоловік вийшов на ранкову пробіжку.
Пише Волинь24.
Спортсмен був в одних шортах при температурі +2°C, чим викликав подив у прохожих.
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Пише Волинь24.
Спортсмен був в одних шортах при температурі +2°C, чим викликав подив у прохожих.
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