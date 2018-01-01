Сьогодні в Луцьку обіцяють сніг
Сьогодні, 08:19
У неділю, 18 листопада, в обласному центрі Волині синоптики обіцяють сніг.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 1-3°C тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 1-3°C тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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