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Сьогодні в Луцьку обіцяють сніг

Сьогодні в Луцьку обіцяють сніг
У неділю, 18 листопада, в обласному центрі Волині синоптики обіцяють сніг.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 1-3°C тепла.

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Теги: сніг, прогноз, погода
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Не буде снігу, циклон змістився!
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