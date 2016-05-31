На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку
Сьогодні, 07:35
57-річна жителька села Ржищів Горохівського району потерпіла від злодійського умислу серед дня.
Пише Волинь-нова.
Крадій пробрався в її хату, коли господині не було вдома, без перешкод знайшов конверт, який, певно, слугував банком, і поцупив із нього 1000 гривень.
У скоєному потерпіла звинувачує односельчанина.
Тим часом працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясовують деталі, щоб вивести злодія на чисту воду і радять жителям району, які зберігають у домівках цінні речі чи заощадження, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.
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Пише Волинь-нова.
Крадій пробрався в її хату, коли господині не було вдома, без перешкод знайшов конверт, який, певно, слугував банком, і поцупив із нього 1000 гривень.
У скоєному потерпіла звинувачує односельчанина.
Тим часом працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясовують деталі, щоб вивести злодія на чисту воду і радять жителям району, які зберігають у домівках цінні речі чи заощадження, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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