На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку





Пише



Крадій пробрався в її хату, коли господині не було вдома, без перешкод знайшов конверт, який, певно, слугував банком, і поцупив із нього 1000 гривень.



У скоєному потерпіла звинувачує односельчанина.



Тим часом працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясовують деталі, щоб вивести злодія на чисту воду і радять жителям району, які зберігають у домівках цінні речі чи заощадження, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 57-річна жителька села Ржищів Горохівського району потерпіла від злодійського умислу серед дня.Пише Волинь-нова Крадій пробрався в її хату, коли господині не було вдома, без перешкод знайшов конверт, який, певно, слугував банком, і поцупив із нього 1000 гривень.У скоєному потерпіла звинувачує односельчанина.Тим часом працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясовують деталі, щоб вивести злодія на чисту воду і радять жителям району, які зберігають у домівках цінні речі чи заощадження, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.

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