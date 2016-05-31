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На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку

На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку
57-річна жителька села Ржищів Горохівського району потерпіла від злодійського умислу серед дня.

Пише Волинь-нова.

Крадій пробрався в її хату, коли господині не було вдома, без перешкод знайшов конверт, який, певно, слугував банком, і поцупив із нього 1000 гривень.

У скоєному потерпіла звинувачує односельчанина.

Тим часом працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясовують деталі, щоб вивести злодія на чисту воду і радять жителям району, які зберігають у домівках цінні речі чи заощадження, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.

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Теги: злодій, крадіжка, пенсіонерка, поліція, конверт
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