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У Луцьку зіграли музичну виставу за творчістю Емі Вайнгаус

У Луцьку зіграли музичну виставу за творчістю Емі Вайнгаус
Враженнями про те, як відбулася музична вистава, поділився її учасник, поет Павло Коробчук.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Доповідаю по музичній виставі за творчістю Емі Вайнгаус в Луцьку на фестивалі Фронтера. Було шалено, емоційно, мурашки по шкірі. Повна зала людей, повні аорти щирості», – ідеться в дописі.

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Теги: фронтера, емі вайнгаус, вистава
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