У Луцьку зіграли музичну виставу за творчістю Емі Вайнгаус

Павло Коробчук.



Про це він написав на своїй сторінці у



«Доповідаю по музичній виставі за творчістю Емі Вайнгаус в Луцьку на фестивалі Фронтера. Було шалено, емоційно, мурашки по шкірі. Повна зала людей, повні аорти щирості», – ідеться в дописі.

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