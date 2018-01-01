У Луцьку зіграли музичну виставу за творчістю Емі Вайнгаус
Сьогодні, 06:38
Враженнями про те, як відбулася музична вистава, поділився її учасник, поет Павло Коробчук.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Доповідаю по музичній виставі за творчістю Емі Вайнгаус в Луцьку на фестивалі Фронтера. Було шалено, емоційно, мурашки по шкірі. Повна зала людей, повні аорти щирості», – ідеться в дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Доповідаю по музичній виставі за творчістю Емі Вайнгаус в Луцьку на фестивалі Фронтера. Було шалено, емоційно, мурашки по шкірі. Повна зала людей, повні аорти щирості», – ідеться в дописі.
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