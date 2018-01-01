Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО





Про це повідомляється на



Цьогоріч зробили ремонт біля будинку № 91а на вулиці Володимирській.



Тут повністю зняли старе неякісне покриття, відокремили зони для пішохідних доріжок, проїжджої частини. Для цього використали бруківку. А ще — облаштовали місця для клумб біля під’їздів.



Мешканці посадити квіти. Тож подвір’я навіть у таку похмуру погоду є досить ошатним.



Зазначається, що у минулому році також впорядкували двори на вулицях: 40 років Перемоги, 15; Грушевського, 5; Володимира Кияна, 74; Заводській,7. За словами заступника міського голови Андрія Товстиги, у наступному році у Ковелі теж планують зробити кілька об’єктів та передбачити на це фінансовий ресурс.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в останні роки працюють над оновленням прибудинкових територій.Про це повідомляється на сайті Ковельськкої міської ради.Цьогоріч зробили ремонт біля будинку № 91а на вулиці Володимирській.Тут повністю зняли старе неякісне покриття, відокремили зони для пішохідних доріжок, проїжджої частини. Для цього використали бруківку. А ще — облаштовали місця для клумб біля під’їздів.Мешканці посадити квіти. Тож подвір’я навіть у таку похмуру погоду є досить ошатним.Зазначається, що у минулому році також впорядкували двори на вулицях: 40 років Перемоги, 15; Грушевського, 5; Володимира Кияна, 74; Заводській,7. За словами заступника міського голови Андрія Товстиги, у наступному році у Ковелі теж планують зробити кілька об’єктів та передбачити на це фінансовий ресурс.

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