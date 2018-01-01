вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО

Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО
У Ковелі в останні роки працюють над оновленням прибудинкових територій.

Про це повідомляється на сайті Ковельськкої міської ради.

Цьогоріч зробили ремонт біля будинку № 91а на вулиці Володимирській.

Тут повністю зняли старе неякісне покриття, відокремили зони для пішохідних доріжок, проїжджої частини. Для цього використали бруківку. А ще — облаштовали місця для клумб біля під’їздів.

Мешканці посадити квіти. Тож подвір’я навіть у таку похмуру погоду є досить ошатним.

Зазначається, що у минулому році також впорядкували двори на вулицях: 40 років Перемоги, 15; Грушевського, 5; Володимира Кияна, 74; Заводській,7. За словами заступника міського голови Андрія Товстиги, у наступному році у Ковелі теж планують зробити кілька об’єктів та передбачити на це фінансовий ресурс.
Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО

Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО

Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, ремонт, прибудинкова територія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО
Сьогодні, 04:51
Лучани безкоштовно зможуть дізнатися секрети схуднення від дієтолога з Німеччини
Сьогодні, 03:15
«Євросміття»: ковельський депутат показав купу відходів у центрі міста. ФОТО
Сьогодні, 02:26
Театральна площа Луцька часів німецької окупації. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 01:49
Майя Москвич розкаже, як заснувати власний бізнес
Сьогодні, 00:43
Схожі новини
У Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварії У Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварії
17 листопад, 19:40
Будівельники, які ремонтували двір у Луцьку, «забули» про підходи до житла Будівельники, які ремонтували двір у Луцьку, «забули» про підходи до житла
26 липень, 10:46
У Ковелі відремонтують доріг на 31 мільйон гривень У Ковелі відремонтують доріг на 31 мільйон гривень
22 липень, 16:20
У Ковелі більше ста абонентів залишаться без газу У Ковелі більше ста абонентів залишаться без газу
20 липень, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матеріальні блага та проросійські зв’язки: чому волинське духовенство МП не підтримує Томос
17 листопад, 17:06
 1
Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО
Сьогодні, 04:51
 0
Лучани безкоштовно зможуть дізнатися секрети схуднення від дієтолога з Німеччини
Сьогодні, 03:15
 0
«Євросміття»: ковельський депутат показав купу відходів у центрі міста. ФОТО
Сьогодні, 02:26
 0
Театральна площа Луцька часів німецької окупації. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 01:49
 0
Медіа
відео
1/8