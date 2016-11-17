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В Одесі 10-річного хлопчика знайшли повішеним на канаті від шведської стінки

В Одесі 10-річного хлопчика знайшли повішеним на канаті від шведської стінки
10-річного хлопчика в Одесі знайшли рідні у зашморгу з канату від шведської стінки.

Про це 16-го листопада повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

Дитину намагалися реанімувати, але, на жаль, вона померла в лікарні, звідки і повідомили поліцейським про подію.

Працівниками слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що трагедія сталася, коли хлопчик сам грався у дитячій кімнаті. Його знайшов старший брат, який зайшов у приміщення.

Родина благополучна, раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла, в сім’ї виховуються ще троє неповнолітніх дітей.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Попередня причина смерті – нещасний випадок.

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після чого буде прийняте остаточне процесуальне рішення.

Триває слідство.

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Теги: хлопчик, смерть, канат
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