«Євросміття»: ковельський депутат показав купу відходів у центрі міста. ФОТО

Депутат Ковельської міської радиопублікував фото сміття, в якому порпається пес, розкиданого в центрі міста.Світлини він розмістив у соцмережі.«Десь дуже близько до центру Європи. Єврокліпсована собака у купі євросміття у центрі євроміста Ковеля (примітка: за вивіз сміття сплачено).І знову ніхто не винен....А ні! Винні люди, що заплатили за вивіз сміття... А влада (виконавча якщо що) не винна».