«Євросміття»: ковельський депутат показав купу відходів у центрі міста. ФОТО
Сьогодні, 02:26
Депутат Ковельської міської ради Ігор Пініс опублікував фото сміття, в якому порпається пес, розкиданого в центрі міста.
Світлини він розмістив у соцмережі.
«Десь дуже близько до центру Європи. Єврокліпсована собака у купі євросміття у центрі євроміста Ковеля (примітка: за вивіз сміття сплачено).І знову ніхто не винен....А ні! Винні люди, що заплатили за вивіз сміття... А влада (виконавча якщо що) не винна».
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Світлини він розмістив у соцмережі.
«Десь дуже близько до центру Європи. Єврокліпсована собака у купі євросміття у центрі євроміста Ковеля (примітка: за вивіз сміття сплачено).І знову ніхто не винен....А ні! Винні люди, що заплатили за вивіз сміття... А влада (виконавча якщо що) не винна».
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