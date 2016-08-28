Лучани безкоштовно зможуть дізнатися секрети схуднення від дієтолога з Німеччини
Сьогодні, 03:15
Безкоштовний семінар з дієтології відбудеться в Луцьку.
Захід проведе Ремiгiус Вош, фізіотерапевт i дієтолог з Німеччини, чемпіон Німеччини з бодібілдингу, – повідомляють організатори у Facebook.
«Запис обов’язковий!» – ідеться в повідомленні.
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Захід проведе Ремiгiус Вош, фізіотерапевт i дієтолог з Німеччини, чемпіон Німеччини з бодібілдингу, – повідомляють організатори у Facebook.
«Запис обов’язковий!» – ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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