Лучани безкоштовно зможуть дізнатися секрети схуднення від дієтолога з Німеччини





Захід проведе Ремiгiус Вош, фізіотерапевт i дієтолог з Німеччини, чемпіон Німеччини з бодібілдингу, – повідомляють організатори у Facebook.



«Запис обов’язковий!» – ідеться в повідомленні.



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