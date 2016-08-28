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Лучани безкоштовно зможуть дізнатися секрети схуднення від дієтолога з Німеччини

Лучани безкоштовно зможуть дізнатися секрети схуднення від дієтолога з Німеччини
Безкоштовний семінар з дієтології відбудеться в Луцьку.

Захід проведе Ремiгiус Вош, фізіотерапевт i дієтолог з Німеччини, чемпіон Німеччини з бодібілдингу, – повідомляють організатори у Facebook.

«Запис обов’язковий!» – ідеться в повідомленні.
Лучани безкоштовно зможуть дізнатися секрети схуднення від дієтолога з Німеччини

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Теги: схуднення, дієтолог
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