вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 18 листопада

Курс валют у Луцьку на 18 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.683, а продаж - 27.965.

Євро при купівлі становить - 31.242, при продажу - 31.783.

Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.020, продаж - 7.485.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 18 листопада
Сьогодні, 09:00
Сьогодні в Луцьку обіцяють сніг
Сьогодні, 08:19
На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку
Сьогодні, 07:35
У Луцьку зіграли музичну виставу за творчістю Емі Вайнгаус
Сьогодні, 06:38
Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО
Сьогодні, 04:51
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 16 листопада Курс валют у Луцьку на 16 листопада
16 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 14 листопада Курс валют у Луцьку на 14 листопада
14 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 13 листопада Курс валют у Луцьку на 13 листопада
13 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 12 листопада Курс валют у Луцьку на 12 листопада
12 листопад, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матеріальні блага та проросійські зв’язки: чому волинське духовенство МП не підтримує Томос
17 листопад, 17:06
 1
Курс валют у Луцьку на 18 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Сьогодні в Луцьку обіцяють сніг
Сьогодні, 08:19
 0
На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку
Сьогодні, 07:35
 0
У Луцьку зіграли музичну виставу за творчістю Емі Вайнгаус
Сьогодні, 06:38
 0
Медіа
відео
1/8