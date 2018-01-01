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На Волині люди закидали сміттям дорогу

На Волині люди закидали сміттям дорогу
Між селом Рудня та містом Рожище на Волині люди засмітили дорогу.

Про це редакції видання Район.Рожище написала місцева жителька Олена.

«Подивіться на дорогу між Рожищем і селом Рудня. Подивіться, який безлад робиться на обочинах, скільки там сміття. Я спочатку думала, що то лежить сніг. А то — розкидане сміття. Люди вивозять сміття сюди, як до смітника.

Невже їм подобається жити в такому смітнику? Що в них робиться в головах, щоб брати, і засмічувати природу. Що ви лишите після себе своїм дітям?», — написала жінка.

Також волинянка поцікавилася, хто відповідає за збір сміття на цій ділянці.
На Волині люди закидали сміттям дорогу
На Волині люди закидали сміттям дорогу
На Волині люди закидали сміттям дорогу

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Теги: Рожище, Волинь, сміття
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