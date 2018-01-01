На Волині люди закидали сміттям дорогу
Сьогодні, 10:04
Між селом Рудня та містом Рожище на Волині люди засмітили дорогу.
Про це редакції видання Район.Рожище написала місцева жителька Олена.
«Подивіться на дорогу між Рожищем і селом Рудня. Подивіться, який безлад робиться на обочинах, скільки там сміття. Я спочатку думала, що то лежить сніг. А то — розкидане сміття. Люди вивозять сміття сюди, як до смітника.
Невже їм подобається жити в такому смітнику? Що в них робиться в головах, щоб брати, і засмічувати природу. Що ви лишите після себе своїм дітям?», — написала жінка.
Також волинянка поцікавилася, хто відповідає за збір сміття на цій ділянці.
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Про це редакції видання Район.Рожище написала місцева жителька Олена.
«Подивіться на дорогу між Рожищем і селом Рудня. Подивіться, який безлад робиться на обочинах, скільки там сміття. Я спочатку думала, що то лежить сніг. А то — розкидане сміття. Люди вивозять сміття сюди, як до смітника.
Невже їм подобається жити в такому смітнику? Що в них робиться в головах, щоб брати, і засмічувати природу. Що ви лишите після себе своїм дітям?», — написала жінка.
Також волинянка поцікавилася, хто відповідає за збір сміття на цій ділянці.
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