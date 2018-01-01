На Волині люди закидали сміттям дорогу





Про це редакції видання



«Подивіться на дорогу між Рожищем і селом Рудня. Подивіться, який безлад робиться на обочинах, скільки там сміття. Я спочатку думала, що то лежить сніг. А то — розкидане сміття. Люди вивозять сміття сюди, як до смітника.



Невже їм подобається жити в такому смітнику? Що в них робиться в головах, щоб брати, і засмічувати природу. Що ви лишите після себе своїм дітям?», — написала жінка.



Також волинянка поцікавилася, хто відповідає за збір сміття на цій ділянці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селом Рудня та містом Рожище на Волині люди засмітили дорогу.Про це редакції видання Район.Рожище написала місцева жителька Олена.«Подивіться на дорогу між Рожищем і селом Рудня. Подивіться, який безлад робиться на обочинах, скільки там сміття. Я спочатку думала, що то лежить сніг. А то — розкидане сміття. Люди вивозять сміття сюди, як до смітника.Невже їм подобається жити в такому смітнику? Що в них робиться в головах, щоб брати, і засмічувати природу. Що ви лишите після себе своїм дітям?», — написала жінка.Також волинянка поцікавилася, хто відповідає за збір сміття на цій ділянці.

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