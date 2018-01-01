«Волинь» зіграла в нічию з «Агробізнесом»





Деталі матчу розповіли у



Кадрові проблеми – втрата Дениса Кожанова, Валерія Болденкова та Сергія Петька – змусила тренерський штаб луцького клубу подумати над змінами у складі. А відсутність до того ж ще декількох гравців – залишала головного тренера Андрія Тлумака фактично без кадрового маневру.



До того ж, і гравці «Агробізнеса» вийшли на матч проти «Волині», як на останній бій. Тож з перших хвилин холодної гри глядачі могли побачити багато чоловічої та непоступливої боротьби, яка таки переважала над створенням гольових моментів. З таких у нашої команди в дебюті поєдинку можна згадати активність Ігоря Карпенка, простріли якого блокували голкіпер та захисники, а сам він не влучив як слід по м’ячу з вигідної позиції у карній зоні. Гості відповіли небезпечним штрафним, після якого м’яч з ближнього кута потягнув Віталій Неділько.



Перший тайм завершився без забитих голів.



Після перерви волиняни ніби й «зарядилися» мотивацією, однак суперник все одно не давав розгулятися на власній половині поля. Вдала гра центральної осі «Агробізнеса» змушувала волинян збиватися на фланги та довгі передачі, а також грішити дрібним фолом, який постійно відбирав цінні секунди у «Хрестоносців». Разом із тим, гості намагалися огризатися, як під час удару Ігоря Бойчука, який упевнено накрив Неділько.



У волинян не вистачало вирішального пасу та розторопності у штрафному майданчику суперників, тому багато перспективних атак завершувалися ще на середній фазі. Останніми можливостями для взяття воріт опонентів був удар Дмитра Козьбана після подачі Сергія Сімініна, який пройшов повз ворота, а також удар зі штрафного від Євгена Непляха, який також пролетів повз бокову стійку.



Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию, яка до весни залишає «Волинь» на третій сходинці таблиці Першої ліги.

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