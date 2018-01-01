Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО

Миколи та Галини Вільчинських з Волині відсвяткувала 50-річний день народження спільного життя.



Про це повідомили на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.



«17 листопада у селищі Стара Вижівка Волинської області народилася щаслива родина, яка відсвяткувала свій золотий ювілей спільного сімейного життя», – йдеться у дописі.



Старовижівський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області також став частинкою цього свята, а начальник відділу Вікторія Яриніч привітала ювілярів.



«Ще раз вітаємо золотих ювілярів. Нехай Господь Бог щедро дарує Вам здоров'я, світлу радість, родинні гаразди на многая і благая літа!» – пишуть на сторінці управління юстиції.



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