Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:29
Сім'я Миколи та Галини Вільчинських з Волині відсвяткувала 50-річний день народження спільного життя.
Про це повідомили на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
«17 листопада у селищі Стара Вижівка Волинської області народилася щаслива родина, яка відсвяткувала свій золотий ювілей спільного сімейного життя», – йдеться у дописі.
Старовижівський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області також став частинкою цього свята, а начальник відділу Вікторія Яриніч привітала ювілярів.
«Ще раз вітаємо золотих ювілярів. Нехай Господь Бог щедро дарує Вам здоров'я, світлу радість, родинні гаразди на многая і благая літа!» – пишуть на сторінці управління юстиції.
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Про це повідомили на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
«17 листопада у селищі Стара Вижівка Волинської області народилася щаслива родина, яка відсвяткувала свій золотий ювілей спільного сімейного життя», – йдеться у дописі.
Старовижівський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області також став частинкою цього свята, а начальник відділу Вікторія Яриніч привітала ювілярів.
«Ще раз вітаємо золотих ювілярів. Нехай Господь Бог щедро дарує Вам здоров'я, світлу радість, родинні гаразди на многая і благая літа!» – пишуть на сторінці управління юстиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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