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Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО

Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Сім'я Миколи та Галини Вільчинських з Волині відсвяткувала 50-річний день народження спільного життя.

Про це повідомили на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

«17 листопада у селищі Стара Вижівка Волинської області народилася щаслива родина, яка відсвяткувала свій золотий ювілей спільного сімейного життя», – йдеться у дописі.

Старовижівський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області також став частинкою цього свята, а начальник відділу Вікторія Яриніч привітала ювілярів.

«Ще раз вітаємо золотих ювілярів. Нехай Господь Бог щедро дарує Вам здоров'я, світлу радість, родинні гаразди на многая і благая літа!» – пишуть на сторінці управління юстиції.
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО

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Теги: весілля, Волинь, ювілей
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