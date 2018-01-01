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Не хочуть продовжити справу Романюка, – Сергій Григоренко про програму «Безпечне місто». ВІДЕО

Не хочуть продовжити справу Романюка, – Сергій Григоренко про програму «Безпечне місто». ВІДЕО
Колишній заступник Луцького міського голови Сергій Григоренко навів дві версії того, чому у Луцьку досі не запрацювала програма «Безпечне місто».

Свою думку він висловив у прямому ефірі ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» 16 листопада, – пише Конкурент.

Спочатку ведуча Галина Падалко нагадала глядачам пряму мову в. о. міського голови Григорія Пустовіта, який у лютому на цій це програмі зауважив, що приврахуванні зауважень розробниками, Луцька міська рада виділить кошти на програму до кінця року.

«Ми зустрічалися з розробниками. Із самого початку ми висловили своє незадоволення тому, що були питання щодо камер, щодо їхньої спроможності... На сьогодні знайшли порозуміння з розробниками, які займаються цією програмою, і якщо всі наші зауваження будуть враховані, то кошти будуть виділені в цьому році», - зауважив Пустовіт під час лютневого ефіру.

Однак нещодавно у коментарі для ІА «Конкурент» Григорій Пустовіт зауважив, що до програми повернуться наступного року.

«Вони зараз зупинилися. І я думаю, що до цієї програми ми повернемося наступного року. Відеокамери є важливими, але не вони є визначальними в стані злочинності в місті. Ми знаємо періоди, коли взагалі не було відеокамер і злочинності не було, а ті злочини, які скоювалися, вони розслідувалися», – заявив Пустовіт.

Натомість у колишнього заступника Луцького міського голови Сергія Григоренка є дві версії, чому впровадження програми «Безпечне місто» гальмується.

«Є декілька версій. Перша – спеціально не продовжити справу Миколи Ярославовича Романюка, подібну ситуацію можемо спостерігати з валідаторами», – озвучив екс-заступник міського голови.

За іншою версією, програма гальмується, бо над нею працює «не той» підрядник.

«Друга версія – за неофіційною інформацією, один із нинішніх заступників міського голови лобіював певну фірму, певного підрядника. Вона не виграла і через це вони не задоволені тим підрядником, який є. І хотіли б, із тої неофіційної інформації, що у мене є, іншого підрядника», – зауважив Сергій Григоренко.

Та підсумував, що коли він ще був на посаді, то програму планували реалізувати влітку 2017 року.


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Теги: Сергій Григоренко, Безпечне місто, Луцьк, програма, Микола Романюк
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