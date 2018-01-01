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Швидка не проїде: водії автівок заблокували луцький двір. ФОТО

Швидка не проїде: водії автівок заблокували луцький двір. ФОТО
У Луцьку на вулиці Кравчука водій автомобілів припаркувались таким чином, що заблокували тротуар і шматок проїжджої частини.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Sergiy Podshyvalkin.

«Ось приклад автоандонів, які на вулиці Кравчука блокують рух не тільки пішоходів, а й єдиний в’їзд до багатоквартирних будинків», – пише лучанин.

Чоловік зазначає, що через таке паркування у двір не зможуть заїхати ані пожежники, ані медики.

«Прошу відреагувати муніципальну варту на ці факти, оскільки на зауваженнях мешканців власники авто не реагують...» – йдеться у дописі.
Швидка не проїде: водії автівок заблокували луцький двір. ФОТО
Швидка не проїде: водії автівок заблокували луцький двір. ФОТО
Швидка не проїде: водії автівок заблокували луцький двір. ФОТО

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Теги: Луцьк, Кравчука, автоандони, паркування
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