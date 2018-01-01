Швидка не проїде: водії автівок заблокували луцький двір. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку на вулиці Кравчука водій автомобілів припаркувались таким чином, що заблокували тротуар і шматок проїжджої частини.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Sergiy Podshyvalkin.
«Ось приклад автоандонів, які на вулиці Кравчука блокують рух не тільки пішоходів, а й єдиний в’їзд до багатоквартирних будинків», – пише лучанин.
Чоловік зазначає, що через таке паркування у двір не зможуть заїхати ані пожежники, ані медики.
«Прошу відреагувати муніципальну варту на ці факти, оскільки на зауваженнях мешканців власники авто не реагують...» – йдеться у дописі.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Sergiy Podshyvalkin.
«Ось приклад автоандонів, які на вулиці Кравчука блокують рух не тільки пішоходів, а й єдиний в’їзд до багатоквартирних будинків», – пише лучанин.
Чоловік зазначає, що через таке паркування у двір не зможуть заїхати ані пожежники, ані медики.
«Прошу відреагувати муніципальну варту на ці факти, оскільки на зауваженнях мешканців власники авто не реагують...» – йдеться у дописі.
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