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Посеред ресторану померла 20-річна студентка

Посеред ресторану померла 20-річна студентка
У Харкові посеред ресторану померла дівчина, яка святкувала День студента.

Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області, передає УНН.

Лікарі повідомили до поліції про смерть 20-річної дівчини у суботу 17 листопада близько 23:00. Студентка одного із вишів Харкова померла у ресторані на вулиці Лермонтовській.

«За попередніми даними, серце дівчини зупинилося внаслідок нападу астми. Лікарі намагались реанімувати постраждалу, проте вона померла», — повідомили у поліції.

Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

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Теги: смерть, ресторан, студент, Харків
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