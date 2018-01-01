Посеред ресторану померла 20-річна студентка





Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області, передає



Лікарі повідомили до поліції про смерть 20-річної дівчини у суботу 17 листопада близько 23:00. Студентка одного із вишів Харкова померла у ресторані на вулиці Лермонтовській.



«За попередніми даними, серце дівчини зупинилося внаслідок нападу астми. Лікарі намагались реанімувати постраждалу, проте вона померла», — повідомили у поліції.



Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.



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