Посеред ресторану померла 20-річна студентка
Сьогодні, 15:34
У Харкові посеред ресторану померла дівчина, яка святкувала День студента.
Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області, передає УНН.
Лікарі повідомили до поліції про смерть 20-річної дівчини у суботу 17 листопада близько 23:00. Студентка одного із вишів Харкова померла у ресторані на вулиці Лермонтовській.
«За попередніми даними, серце дівчини зупинилося внаслідок нападу астми. Лікарі намагались реанімувати постраждалу, проте вона померла», — повідомили у поліції.
Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
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Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області, передає УНН.
Лікарі повідомили до поліції про смерть 20-річної дівчини у суботу 17 листопада близько 23:00. Студентка одного із вишів Харкова померла у ресторані на вулиці Лермонтовській.
«За попередніми даними, серце дівчини зупинилося внаслідок нападу астми. Лікарі намагались реанімувати постраждалу, проте вона померла», — повідомили у поліції.
Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
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